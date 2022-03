Četras izglītojošas un jautras aktivitātes, ko izmēģināt skolēnu brīvlaikā

Skolēnu brīvlaiks straujiem soļiem dodas uz priekšu, kas nozīmē – pēdējais brīdis to ķert aiz astes un radīt paliekošas atmiņas! Ar četrām aktivitātēm gan svaigā gaisā, gan arī iekštelpās iepazīstina "Steamup.lv" komanda, piedāvājot aizraujošas izklaides ar izglītojošu piesitienu.

Pastaiga ar intelektuālu piesitienu

Bioloģijas entuziastiem atpūtas parks "Laumas" piedāvā atpūtu svaigā gaisā, kā arī visai pamācošu un noderīgu ekskursiju. Parkā ir piecas dažādas pastaigu takas, un katra no tām ir citādāka. Piemēram, bišu takā vari iejusties bites vai senā dravnieka lomā, tostarp, uzzināt daudz jauna par pašām bitēm. Tāpat vari kļūt par krusttēvu vai krustmāti tikko dzimušai bitītei. Tikmēr topošie ornitologi var izstaigāt putnu taku, kur iespējams iepazīt putnu vēsturi, spalvu un spārnu uzbūvi, kā arī citas izglītojošas lietas. Dodies pastaigā arī pa meža vai augu taku, kas bagātas pārsteigumu.

Bet pēc garajām pastaigām noteikti izmēģini pirmo disku golfa parku Latvijā, kur tiks nodrošināta izklaide visa vakara garumā.

Ilūzija visapkārt

Vai zināji, ka aiz burvju trikiem un ilūzijām bieži vien slēpjas STEM jeb eksaktās zinātnes? Ilūziju muzejs "Cosmos" ir vieta, kur uz savas ādas izbaudīt, cik šķietami reālas var būt dažādas ilūzijas. To izjutīsi, pateicoties gandrīz 30 dažādiem eksponātiem, ilūziju istabām, spoguļu labirintam un vēl citām elpu aizraujošām aktivitātēm. Iegūto pieredzi ieteicams iemūžināt fotogrāfijās, lai vēlāk varētu aplūkot interesantās bildes un dalīties ar citiem.

Stikla suvenīru izgatavošanas meistars



Ja dzīvo Ventspilī vai plāno turp doties, vērts izmēģināt savas prasmes stikla figūru izgatavošanā. Kopā ar ģimeni vai draugiem vari ļauties neparastai pieredzei, ne tikai vērojot, kā top stikla figūriņas, bet arī pagatavojot tās pašiem. Meistars sīkāk pastāstīs par stiklu – kas tas ir un no kā tas veidojas, kā arī par dažādiem stikla veidiem. Meistarklase ilgs līdz divām stundām, tādēļ droši ļaujies piedzīvojumiem un izmēģini ko jaunu.

Kino vakars mājas gaumē

Lai arī izklaides ārpus mājas ir laba lieta, reizēm var gribēties arī nesteidzīgu atpūtu savā "miera ostā". Lai vakaru kopā ar ģimeni padarītu daudzpusīgāku, ieteikums ir pagatavot gardus našķus, ko vēlāk baudīt, skatoties interesantu un izglītojošu filmu, piemēram, "Krietnais Vils Hantings" ("Good Will Hunting"). Stāsts ir par bezatbildīgu 20 gadus vecu jaunieti, kurš ir matemātikas ģēnijs. Šī filma gan iedvesmo, gan ļauj ieraudzīt dzīves patieso realitāti. Savukārt, ja interesē vēsture un tas, kā savulaik strādāja spiegi, piemērota būs filma "Imitācijas spēle" ("The Imitation Game"). Tajā stāstīts par to, kā Otrā pasaules kara laikā angļu matemātiķis Alans Tjūrings mēģināja "uzlauzt" vācu kodu.