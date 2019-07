Četri skolēni no Latvijas dosies uz Pasaules ģeogrāfijas olimpiādi Honkongā

Četri Latvijas skolēni, kuri uzvarēja Baltijas reģiona ģeogrāfijas olimpiādē, otrdien, 30.jūlijā, dosies uz Pasaules ģeogrāfijas olimpiādi Honkongā, Ķīnā, noskaidrots Valsts izglītības satura centrā.

Lai sagatavotos un kvalificētos gaidāmajai olimpiādei, kā ik gadu, Latvijas izlase startēja Baltijas reģiona ģeogrāfijas olimpiādē, kas šogad no 24.jūnija līdz 28.jūnijam norisinājās Krievijas pilsētā Kaļiņingradā.

Olimpiādē piedalījās 46 skolēni no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Baltkrievijas, Polijas un Krievijas, kas risināja pasaules olimpiādei pietuvinātus uzdevumus, informēja centrā. Olimpiādi organizēja Krievijas ģeogrāfu biedrība Pāvela Kirillova vadībā.

Latviju Baltijas reģiona ģeogrāfijas olimpiādē kopumā pārstāvēja astoņi skolēni, bet četriem izdevās gūt godalgotas vietas – Rūdolfs Golubovs no Ziemeļvalstu ģimnāzijas ieguva sudraba medaļu, bet Kārlis Bošs no Gulbenes novada Valsts ģimnāzijas, Andrejs Ķīlis no Cēsu Valsts ģimnāzijas un Krista Mehaņikova no Priekules vidusskolas saņēma bronzas godalgas.

Latvijas izlases rindās startēja arī Džonatans Miks Melgalvis no Rīgas Tehniskās universitātes inženierzinātņu vidusskolas, Toms Ekmanis no Āgenskalna Valsts ģimnāzijas, Edijs Kristaps no Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas un Huberts Zimackis no Rēzeknes 1.Valsts ģimnāzijas.

Latvijas izlasi Kaļiņingradā pavadīja arī komandas treneru pulks – Laila Silamiķele, Ketija Nadežņikova, Armands Rudušs, Morics Mūrnieks, Reinis Bērziņš un Gatis Kampernovs.