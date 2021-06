Cienīt bērnu?

Intervija ar organizācijas "Papardes zieds" vadītāju Ivetu Ķelli lika aizdomāties, ka cieņu pret bērnu apliecina arī vecāku atsaucība, atbildot uz dažādiem (jebkādiem!) bērna jautājumiem. Ikvienam bērnam kādā brīdī rodas jautājumi par savu ķermeni, par attiecībām ar citiem cilvēkiem, par redzēto internetā – jautājums, vai mēs apzināmies šo jautājumu nozīmi savstarpējās uzticēšanās veidošanā. Būtu ārkārtīgi vērtīgi, ja pirms meklēšanas "Google", kur var atrast arī daudz nepiemērotas informācijas, bērns uzdotu savu jautājumu mammai vai tētim, tāpēc svarīgi jau no pirmajiem dzīves gadiem atvērti runāties par bērnu interesējošām tēmām un "iemīt taciņu" bērna jautājumiem.

Visbeidzot, nevar noliegt, ka spēju cienīt citus ietekmē arī vecāku cieņa pašiem pret sevi, apzinoties sevi kā vērtību, sargājot savas robežas un esot pārliecinātam par sevi neatkarīgi no citu cilvēku viedokļa. Daļa no mums savā bērnībā nav piedzīvojuši drošas un cieņpilnas attiecības, tāpēc veidot ar saviem bērniem citādas attiecības var būt liels izaicinājums. Dažkārt ieradumi ņem virsroku. Citkārt mēs tik ļoti cenšamies būt citādi nekā mūsu vecāki, ka ļaujam spriedzei sakāpt līdz nekontrolējamam līmenim, un no pāri plūstošām emocijām pirmie cieš bērni. Atkal jautājums par cieņu pret sevi un savu robežu apzināšanos.

Vēlamies uzsvērt: bērns nav "negatavs cilvēks", kas vēl neko nesaprot. Viņš ir cilvēks jau tagad, un mums katram ir jāmācās izturēties pret bērnu ar cieņu. Bērni mācās dzīvi no mums. Viņi katru brīdi mācās no mums veidot attiecības, mācās cieņu – no mūsu piemēra, ne vārdiem. Tāpēc, ja mēs gribam, lai bērni ciena mūs, cienīsim bērnus. Cienīsim viens otru jebkurās attiecībās, jo arī šāda izturēšanās kā tāda laba "infekcija" izplatās tikai tieša kontakta ceļā, no cilvēka uz cilvēku.

Par kampaņu

"Centrs Dardedze" kampaņas "Iedomājies sevi bērna vietā" galvenā mērķauditorija ir piecus līdz 10 gadus vecu bērnu vecāki, kā arī jebkurš cits pieaugušais, kas piedalās bērnu dzīvē. Kampaņas laikā vecāki tiek aicināti aizpildīt testu, lai izvērtētu savas attiecības ar bērnu, noskatīties praktisku vebināru par drošām attiecībām ģimenes ikdienā, kā arī intervijas ar dažādiem ekspertiem.