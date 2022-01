Cik bērniem vēl jāmirst, pirms tiks salāpīti caurumi bērnu aizsardzības sistēmā?

Cits lielais jautājums: kāpēc bāriņtiesa pievērš uzmanību tikai vienam cietušajam bērnam, ja ģimenē aug vēl citi bērni, kas arī ir apdraudēti? Spriežot pēc mūsu sadarbības pieredzes ar bāriņtiesām starpinstitucionālajās sanāksmēs, pēdējos gados speciālistos vairāk jūtama vēlme paļauties uz to, ka ģimene pati tiks galā, un šāda paļāvība dažkārt traucē saskatīt potenciālos riskus. Turklāt ne vienmēr bērns uzreiz ir jāizņem no ģimenes – pastāv arī iespējas pieprasīt informāciju no citām institūcijām, apmeklēt ģimeni biežāk vai piesaistīt ģimenes asistentu, kurš satiek ģimeni ikdienā un var vienlaikus gan atbalstīt ģimeni un stiprināt trūkstošās prasmes, gan arī novērot.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija ir izstrādājusi bāriņtiesām rokasgrāmatu četros sējumos, bet vai ir skaidrs, kā tieši kuru risku gadījumā rīkoties? Bērnu tiesību aizsardzības jomas speciālistiem pirms kāda laika ir izstrādāta risku novērtēšanas anketa, taču tās saturs būtu pārskatāms un pilnveidojams. Bāriņtiesām īsti nav skaidru algoritmu, kādai vajadzētu jābūt darbību secībai augstu risku gadījumā, tāpēc šie lēmumi paliek katra speciālista ziņā. Tā ir patiesi liela atbildība, jo dažkārt jālemj par bērna šķiršanu no ģimenes, un, godīgi sakot, speciālisti baidās, ka viņu lēmumi tiks pārsūdzēti, atzīti par nepamatotiem un tiks apšaubīta viņu profesionalitāte. Ir arī tādi gadījumi, kad bāriņtiesa ir aktīvi un bērna labākajām interesēm atbilstoši rīkojusies, bet cita bērnu tiesību aizsardzības institūcija tās lēmumus pārsūdz, tāpēc vienotas izpratnes un skaidru algoritmu trūkums ir nopietna problēma, kas inspekcijai būtu jārisina. Jāatzīst, ka šobrīd pandēmijas apstākļos, kad daudzās ģimenēs valda augsta spriedze, institūcijām labāk pārreaģēt nekā reaģēt par maz. Jo kādā brīdī jau ir par vēlu.

Iespējams, sabiedrībai šobrīd ir šaubas par to, vai ziņot institūcijām, jo nav pārliecības par to, ka tas palīdzēs. Taču institūciju iespējamās kļūdas nekādā ziņā nav iemesls neziņot – gluži pretēji, jāziņo daudz aktīvāk, lai mēs visi beidzot tiktu vaļā no šīs "biezās ādas" un nolaistu zemāk to augsto latiņu, ko saucam par nedrošu situāciju un vardarbību. Kā mēs mācām pirmsskolas vecuma bērniem: ja kāds nodarījis pāri, stāsti uzticamam pieaugušajam. Ja tevī neklausās, stāsti citam. Stāsti tikmēr, kamēr tevi sadzird!