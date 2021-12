'Cilvēks līdzās var būt tavs eņģelis'. Daugavpilī skatāma eņģeļu figūru kolekcija

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā skatāma Vijas Tenisas eņģeļu figūru kolekcija izstādē "Zem eņģeļa spārna". Tie nākuši no dažādām Eiropas vietām. Galvenā doma, ko kolekcionāre vēlas rosināt, – pašiem kļūt par tādu kā eņģeli otram.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Pirmo eņģelīti nopirku pirms piecpadsmit gadiem. Un tā viņi man nākuši – kādu nopērku Latvijā, citus ceļojumos, vēl kāds uzdāvina. Ir no Norvēģijas, Lietuvas, Igaunijas, Horvātijas, Slovākijas," viņa uzskaita.

Aicinot atcerēties kādu interesantu stāstu saistībā ar eņģeļiem, viņa atsauc atmiņā: "Vīrs man uzdāvināja eņģelīti ar cepurīti, gaiši brūnganām strīpiņām. Tajā dienā piedzima mans mazdēliņš un saņēmu no dzemdību nama bildi – izrādās, viņam bija tieši tāda pati cepurīte," aizkustinoši par līdzību saka vecmāmiņa.

Vija Tenisa strādā muzejā par muzeja ekspozīciju un izstāžu uzraudzi – tas esot brīnišķīgs darbs, jo varot kopā ar cilvēkiem pastaigāt un parunāties. Kad ar muzeja mākslas nodaļas vadītāju spriests, kādu izstādi veidot Ziemassvētkos, Vija ieminējusies, ka viņai ir eņģeļu kolekcija. Nav jau ļoti liela – ap 180 eņģeļu. Un vadītāja mudinājusi – veidojam izstādi! "Sākumā kautrējos. Bet sadūšojos un mākslinieks ļoti skaisti visu salika," gandarīta kolekcionāre.

Viņa vēlētos savu kolekciju papildināt ar "profesiju eņģeļiem" – eņģeli kā skolotāju, kā pavāru vai ārstu. "Pagaidām man ir tikai eņģelis skursteņslauķis, kaut gan citi saka – viņam vienkārši ir melna hūte," kolekcionāre pasmaida.

Tāda ir viņas galvenā doma – katram pašam kļūt par eņģeli otram: "Ja kādam ir izmisuma brīdis, varam kļūt par eņģeli, kaut vai nomierinot un palīdzot saprast situāciju, un paskatoties, kādus soļus var spert tālāk. Mēs par maz runājam viens ar otru! Vai – ja redzi, ka veikalā cilvēkam gados ir grūti samaksāt par pirkumu, ir maz naudas, kļūsti par viņa eņģeli – samaksā pie kases par viņa pirkumu vai nopērc pirkumu un iedod dāvanu aiz veikala durvīm," iedrošina Vija Tenisa.

Izstādes ietvaros notiek arī bērnu zīmējumu konkurss – saņemti eņģeļu zīmējumi no 400 bērniem, un notiek balsošana.

Izstādes laikā var iesaistīties muzeja rīkotā labdarības akcijā, ziedojot saldumus, pēc iespējas atsevišķi iesaiņotus, vai pašu izgatavotus darinājumus Daugavpils psihoneiroloģiskās slimnīcas Sociālās aprūpes institūcijas (pansionāta) klientiem ar smagām garīgās veselības saslimšanām.

Savukārt 19. decembrī pulksten 13 bērni ar vecākiem un tuviniekiem var nākt uz eņģeļu veidošanas meistarklasi.

Izstāde notiks līdz 16. janvārim. Ieeja ir bezmaksas. Darbalaiks no otrdienas līdz sestdienai no pulksten 13 līdz pulksten 17 un brīvdienās no pulksten 12 līdz pulksten 16.