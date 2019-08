Cirka mākslinieki, koncerti un izrādes: Rīgas svētku pasākumu programma ģimenēm

Rīgas svētkos no 16. līdz 18. augustam gaidāma daudzkrāsaina pasākumu programma ģimenēm ar bērniem – koncerti, izrādes, izglītojošas un izklaidējošas meistardarbnīcas, tikšanās ar cirka māksliniekiem, klauniem un triku meistariem, kinoseansi, spēles un rotaļas. Ģimenes ar bērniem būs gaidītas ikvienā no 40 svētku norises vietām.

Tradicionāli viena no Rīgas svētku pasākumu norišu vietām ir Vērmanes dārzs, kurā šogad notiks pasākums "Pasaku dārzs". Vērmanes dārza vidū, izrāžu teltī, kur uzstāsies teātra trupas, būs leļļu teātra izrādes, triku meistari un Jāņa Skaņa stāstītās pasakas par Rīgu un brīnumainiem senlaiku notikumiem. Tāpat parka teritorijā savas prasmes rādīs ielu cirka mākslinieki "Mr. Banana" no Vācijas un "Horn Man" no Beļģijas. Savukārt parka zālienos būs daudzveidīgas radošās darbnīcas un izklaides, tostarp koka spēles, ziepju burbuļu šovs, karuselis un rotaļas ar pasaku tēliem, kā arī Rīgas Porcelāna muzeja radošā darbnīca "Rīgas leģendas".

Vērmanes dārza estrādē uz lielā ekrāna varēs noskatīties gan labi pazīstamas un iemīļotas, gan pavisam jaunas latviešu kinofilmas ģimeņu auditorijai, kā arī vērot improvizācijas izrādes. Vērmanes dārzā ikvienam būs iespēja noskatīties Rīgas sadraudzības pilsētas Prāgas klaunu grupas "Squadra Sua" priekšnesumus.

Turpretim Rīgas Domā notiks pasākums ar gleznošanu, muzicēšanu, vitrāžu un māla ciļņu veidošanu, ar kopīgām spēlēm, tērpu un rotu darināšanu notiks. Tur bērni kopā ar vecākiem varēs aktīvā un radošā veidā iepazīties ar seno dievnamu un tā vēsturi. Savukārt Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs svētku programmā piedāvā ekskursijas, izstādes, tikšanos ar stāstniekiem, radošas animācijas darbnīca bērniem, teatrālas improvizācijas, viktorīnu "Esmu Rīgas leģenda" un paviesošanos fotosalonā.

Ģimenes ar bērniem gaidītas arī kultūrtelpās "Strops". Pļavniekos būs skatāms iestudējums "Tētis", bet Ziepniekkalnā Leļļu teātra "Rikko" izrāde "Trīs sivēntiņi un vilks".

VEF Kultūras pilī Rīgas svētku laikā apmeklētāji, tostarp bērni kopā ar vecākiem, aicināti noskatīties Taipejas cirka grupas "Foca" izrādi "Zemes dziesmas", kā arī paviesoties Kultūras pils "Ziemeļblāzma" kino paviljonā, kur bērniem būs iespēja apgūt multiplikācijas filmu veidošanas pamatus radošajā darbnīcā "Zootrops."

Rīgas svētku laikā bērniem būs iespēja arī tikties ar dzīvniekiem un vērot viņu prasmes. Lucavsalā notiks starptautiskās suņu adžiliti sacensības, kur varēs skatīties suņu veiklību šķēršļu joslas pārvarēšanā, bet Uzvaras parkā pasākumā "Latvijas zirgi senāk un tagad" notiks poniju skaistumkonkurss, zirgu izjādes paraugdemonstrējumi, vizināšanās zirga mugurā, kā arī radošas darbnīcas gan bērniem, gan pieaugušajiem.

Bērni allaž gaida svētku uguņošanas priekšnesumu, šogad tas notiks 17. augustā

11. novembra krastmalā, izskanot lielkoncertam "Lielpilsētas studentu leģendas". Savukārt

18. augustā šajā pašā vietā gan lieli, gan mazi gaidīti pasākumā "Pilsētas teikas. Mūsu teikas", kur norisināsies dažādas ar Rīgas teikām saistītas aktivitātes ģimenēm ar bērniem un jauniešiem.

Šogad Rīgas svētki veltīti Rīgas leģendām, jo leģendas un vēstures elpa ir tā, kas strāvo Vecrīgas ieliņās, tās senajās celtnēs, brīnumaini atdzīvojoties ikreiz, kad Rīga svin svētkus. Ikviens aicināts piedalīties Rīgas svētku svinībās, kur varēs izzināt pilsētas leģendas, teikas un nostātus, iepazīt galvaspilsētas bagāto vēsturi, baudīt daudzveidīgo kultūras un sporta aktivitāšu programmu.

Plašāka svētku programma pieejama šeit. Savukārt aktualitātēm var sekot līdzi sociālo tīklos "Facebook", "Instagram" un "Twitter".

Rīgas svētku dienās, 17. un 18. augustā, sabiedriskais transports būs bez maksas.