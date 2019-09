Dabas muzejā bērniem stāstīs par sēnēm visos gadalaikos

Sestdien, 28. septembrī, Latvijas Dabas muzejā notiks izzinošs pasākums par sēnēm, uz kuru īpaši aicinātas ģimenes ar bērniem, portālu "Cālis" informē muzejā.

Ģimenes dienas Dabas muzejā notiek jau vairākus gadus un ir kļuvušas par vienu no iemīļotākajiem ģimeņu pasākumiem. Pasākumi notiek mēneša pēdējā sestdienā, un sezonas laikā kopā ar muzejpedagogiem un dabaszinātņu speciālistiem tiek izzinātas daudzveidīgas tēmas – no sēnēm līdz dinozauriem.

Satura ziņā tās ir īpaši piemērotas ģimenēm ar bērniem vecumā no pieciem līdz 12 gadiem. Katrā reizē dalībnieki saņem uzdevumu grāmatiņu un materiālus radošai nodarbei. Šogad notiks trīs ģimenes dienas – par sēnēm septembrī, par kukaiņiem oktobrī un par Latvijā sastopamajām augu un dzīvnieku svešzemju sugām novembrī.

Esam pieraduši sēņot rudenī, tad mežos, ceļmalās un pat parkos pamanām ļoti daudz sēnes, gan visu sēņotāju dižāko prieku – baraviku –, gan krāšņās sarkanās mušmires, dažādu krāsu bērzlapes, gailenes, piepes un daudz citas cepurīšsēnes, kuras nemaz nepazīstam. Taču, izrādās, ka sēņot var arī pavasarī un pat ziemā, turklāt arī tad iespējams atrast ēdamas sēnes! To, kur no aprīļa līdz maijam meklēt parasto lāčpurni un vai ziemas celmene liekama groziņā, Dabas muzejs aicina atklāt pasākumā "Sēnes visos gadalaikos" sestdien, 28. septembrī.

Organizatori atgādina, ka ierasties un piedalīties var jebkurā laikā no pulksten 11 līdz 16 (materiālu izsniegšana notiek līdz plkst. 15.30). Ģimenes dienā iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama. Maksa par pasākumu – muzeja ieejas biļete + nodarbības biļete – 2,00 eiro ģimenei. Visas sezonas garumā, no septembra līdz maijam, kārtējā pasākumā uzrādot kādu no sezonas ģimenes dienas grāmatiņām, jāiegādājas tikai muzeja ieejas biļetes.

Latvijas Dabas muzejs atrodas Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 4.