Dakteru Klaunu ikdienas darbam saziedoti vairāk nekā 60 tūkstoši eiro

26. septembrī noslēdzās nepilnus divus mēnešus ilgā biedrības "Dr.Klauns" labdarības kampaņa, kuras mērķis bija piesaistīt līdzekļus, lai nodrošinātu Dakteru Klaunu regulāru ikdienas darbu un palīdzētu viņiem būt Latvijas slimnīcās. Pateicoties aktīvai līdzcilvēku un biedrības partneru iesaistei, tika savākti ziedojumi 61 151 tūkstošu eiro apmērā.

Saziedotie līdzekļi dos iespēju Dakteriem Klauniem turpināt savu ikdienas darbu sešās Latvijas slimnīcās, kā arī uzsākt jaunu Dakteru Klaunu skolu – meklējot kolēģus darbam reģionos.

Divu mēnešu laikā ikvienam bija iespēja atbalstīt Dakterus Klaunus visdažādākajos veidos: pērkot "TIO" plombīra saldējumu veikalos un "pienaveikals.lv", ziedojot veikalos "Rimi" izvietotajās ziedojumu kastītēs un turpat iegādajoties īpašos klaunu sarkanos degunus, kā arī veicot tiešo pārskaitījumu biedrības "Dr. Klauns" labdarības kontā.

Latvijā vadošais piena pārstrādes uzņēmums "Food Union", kas Dakteriem Klauniem ziedos 24 526 eiro par kampaņas laikā patērētāju apēstajām 831 119 "TIO" plombīra porcijām.

Sadarbībā ar "Rimi" kampaņas laikā tika savākti 36 625 eiro, no tiem 16 994 eiro, ziedojumu kastītēs veikalos, no "Mans Rimi" kartes uzkrājumiem un "Rimi" e-veikalā. Savukārt no sarkano klauna degunu tirdzniecības veikalos, kur visa pirkuma summa tika novirzīta kampaņai, tika iegūti 19 631 eiro.

Šogad Dakteriem Klauniem bija jāmeklē vēl radošāki veidi, lai aicinātu sabiedrību atbalstīt bērnus, kas ārstējas slimnīcās visā Latvijā. Tā kampaņas atklāšanu iezīmēja neierastā Dakteru Klaunu zibakcija Rīgas ielās, bet viens no Dakteriem Klauniem 20 dienas pavadīja īpašajā velomaratonā, veicot divus tūkstošus kilometru un apciemojot pilsētas, kuru slimnīcās ikdienā strādā citi Dakteri Klauni.

Foto: Foto: Ēriks Dreimanis

"Šogad mums vēl vairāk nekā iepriekš bija svarīgas divas lietas – radošums un regularitāte. Radošums, jo jāmeklē jauni risinājumi mainīgos apstākļos, un regularitāte, jo šajā laikā emocionālais atbalsts ir vēl vairāk vajadzīgs bērniem un viņu vecākiem, arī medpersonālam. Bet šo atbalstu Dakteri Klauni var sniegt tikai, ja viņi slimnīcās ierodas regulāri. Redzēt, ka mūsu ilggadēji partneri ir gatavi kopā ar mums meklēt radošos risinājumus, ka tik daudz līdzcilvēku ir gatavi mūs atbalstīt, lai Dakteri Klauni turpinātu savas darba gaitas – un tā apzināties, ka esam vajadzīgi, – tas tiešām iedvesmo," saka biedrības "Dr.Klauns" vadītāja Marianna Milovska.

Akcijas laikā ziedotie līdzekļi dos ne vien iespēju Dakteriem Klauniem turpināt aktīvi darboties sešās slimnīcās visā Latvijā, palīdzot mazajiem pacientiem un viņu vecākiem grūtajos brīžos, bet arī ļaus uzsākt jaunu Dakteru Klaunu skolu, ar mērķi atrast papildspēkus reģionālajās slimnīcās, kur bērni, vecāki un medicīnas personāls izjūt Dakteru Klaunu trūkumu.

Kampaņa "Palīdzi veseļoties, nevis ārstēties!" noslēgusies ar vēl vienu neierastu pasākumu. Par godu katram saziedotajam eiro, Dakteri Klauni ar "Bolt" skrejriteņiem paveica 13 400 metru distanci, apciemojot akcijas lielparnerus – "Food Union" un "Rimi Latvija", un simboliski noslēdzot savu braucienu Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā, kur ikdienā strādā vislielākā Dakteru Klaunu komanda.

Plašāku informāciju par Dakteru Klaunu atlasi un gaidāmajām mācībām var gūt šeit.

Biedrība "Dr. Klauns" kā sabiedriska labdarības organizācija darbojas kopš 2012. gada, un tās pārstāvji – 35 profesionāli medicīnas klauni – katru dienu dodas uz Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcu un citām slimnīcām Latvijā, lai psiholoģiski palīdzētu bērniem, atvieglojot mazo pacientu ikdienu, kamēr tie uzturas slimnīcā.