Dakteru Klaunu Ziemassvētku labdarības tirdziņš šogad norisināsies tiešsaistē

Ikvienam no mums ir jauka iespēja kaut nedaudz sajust svētku noskaņu, vienlaikus ne tikai atbalstot pašmāju ražotājus, bet arī radot prieka brīdi mazajiem pacientiem Latvijas slimnīcās. To izdarīt ir pavisam vienkārši – ienākt Ziemassvētku labdarības tiešsaistes tirdziņā un iegādāties burvīgas dāvanas saviem tuviniekiem un draugiem. Šogad arī viss notiek, taču nedaudz citādi – Ziemassvētku gadatirgus notiek virtuāli. Šo ideju izlolojusi un īstenojusi labdarības organizācija "Dr. Klauns". Tirdziņš norisināsies no 8. līdz 31. decembrim, informē organizatori.

Tirdziņa viesi var ne tikai izvēlēties dāvanas, ko piedāvā pašmāju ražotāji un amatnieki, šādā veidā tiek arī atbalstīti bērni, kuriem nākas savu ikdienu pavadīt slimnīcā, – daļu no tirdziņā gūtajiem ienākumiem ziedos Dakteru Klaunu darba atbalstam. Dāvanas vari iegādāties "Dr. Klauns" mājaslapā šeit.

Vietējo meistaru rokām gatavotas rotaļlietas, veselīgi našķi, dabīgā kosmētika, rotas un mājlietas, Ziemassvētku grāmatas, pašmāju dizaineru apģērbi un daudzas citas Latvijā tapušas preces ir jau iesaiņotas un gaida iespēju nokļūt zem jūsu Ziemassvētku eglītes. Tirdziņā var iegādāties gan jau zināmus vietējos zīmolus, piemēram, "Vegan Fox" un "Gusto", "Spēka rotas", gardumus no "Graci" un "Tālava Cider", gan unikālus individuālo meistaru izstrādājumus. Cenas sākas no 5 eiro (dabīgās ziepes, rotaļlietas, našķi), bet pati dārgākā dāvana ir 250 eiro vērta, tā ir dāvanu karte uz bērnu vasaras nometni nākamajā gadā.

Visas dāvanas ir oriģinālas, turklāt mazie ražotāji strādā ar dabiskiem un ekoloģiskiem materiāliem.

Vēl viens īpaši patīkams fakts – iegādātās dāvanas uzņēmums "Omniva" piegādās bez maksas visā Latvijā.

Labdarības biedrība "Dr. Klauns", kas ikdienā sniedz emocionālu atbalstu bērniem Latvijas slimnīcās, šogad uzņēmās atbalstīt arī mazos uzņēmējus, mājražotājus, izveidojot īpašu tiešsaistes veikalu, virtuālu Ziemassvētku gadatirgu.

"Mēs katru gadu rīkojām nelielu labdarības tirdziņu tirdzniecības centrā "Spice", un arī šogad negribējām pilnībā atteikties no šīs idejas. Protams, pašreizējos apstākļos bija ātri jāizdomā kas jauns," stāsta biedrības "Dr. Klauns" vadītāja Marianna Milovska. "Mēs paši saviem spēkiem izveidojām tiešsaistes veikala platformu, lai varētu realizēt biedrības "Dr. Klauns" preces vai suvenīrus, un izlēmām uzaicināt arī vietējos ražotājus. No vienas puses mums kā labdarības organizācijai ir nepieciešams atbalsts, bet no otras puses mēs sapratām, ka arī paši varam atbalstīt mazos uzņēmējus. Es tiešām ticu, ka pašlaik cilvēkiem ir īpaši svarīgi saliedēties, apvienot spēkus."

Vairāk nekā 30 ražotāju atsaucās "Dr. Klauns" piedāvājumam, pievienojās tiešsaistes gadatirgum. Viņi ir gatavi ziedot Dakteru Klaunu ikdienas darba atbalstam daļu tirdziņā nopelnītā – no 30 līdz 100 procentiem (to katrs dalībnieks varēja izvēlēties pats).

"Ideja radās visai spontāni, tāpēc mēs bažījāmies, vai izdosies sapulcināt tirgotājus, taču bijām ļoti aizkustināti, ar kādu sirsnību cilvēki atsaucās mūsu iniciatīvai," uzsver Marianna Milovska. Daži mazie ražotāji uzreiz sacīja, ka seko Dakteru Klaunu darbam un ir gatavi ne tikai pievienoties gadatirgum, bet pat ziedot visus tirdziņā gūtos ienākumus. Bija tādi, kuri tieši pretēji pirmoreiz uzzināja par Dakteru Klaunu kustību, bet ar prieku iesaistījās projektā, uzsverot, ka tas nav vienkārši gadatirgus, bet iespēja ar pievienoto sociālo vērtību.

"Labais vairo labo, un šobrīd tas ir īpaši svarīgi," pārliecināti saka Ieva Krūmiņa, kura izgatavo brīnišķīgas eglīšu mantiņas. "Priecājos, ka ar savu ziedojumu varu palīdzēt Dakteriem Klauniem darīt savu darbu un būt slimnīcā, atbalstot mūsu bērnus".

Dace un Dagnija ir mamma un meita, viņas izveidojušas zīmolu "Spēka rotas", izgatavo rotas no dabiskiem materiāliem. Līdzdalībā labdarības tirdziņā viņas redz svarīgu mērķi: "Mūsu dzīvē bijuši gan kāpumi, gan kritumi, bet grūtos brīžos ir ļoti būtiski atcerēties, ka neesi viens, ka ir cilvēki, kuri nepieciešamības gadījumā ir gatavi steigties palīgā."

Arī lielāki uzņēmumi nav palikuši malā, sniedz atbalstu. Tā uzņēmums "Omniva", kam ir ļoti plašs pakomātu tīkls, piedāvāja savu palīdzību – preces, kas tiks iegādātas šajā tiešsaistes gadatirgū, pie pircēja nonāks bez maksas. "Projektā iesaistījāmies, jo mums šajā laikā ir prieks palīdzēt gan bērniem justies drošāk un labāk, gan arī cilvēkiem būt tuvākiem, neskatoties uz attālumu, kas viņus šķir," skaidro "Omniva Latvija" vadītāja Beāte Krauze-Čebotare. "Dakteru Klaunu iniciatīva ir lielisks piemērs, kā ar savu klātbūtni un attieksmi vien varam cits citam dāvāt prieku, smaidu, drošības sajūtu. Savukārt atbalsts vietējiem ražotājiem šajā laikā ir izšķiroši svarīgs, tādēļ aicinām ikvienu, kam ir šāda iespēja, atbalstīt savējos, lai svētkus sagaidītu mierpilnā un gaišā noskaņojumā."

"Mums visiem pašlaik nav viegli: gan cilvēkiem, kuriem atņemts svētku noskaņojums, gan sociālajai jomai, kurā mēs darbojamies, gan mazajiem uzņēmējiem," uzsver Marianna Milovska. "Mēs esam ļoti priecīgi, ka varam sniegt savu pienesumu un pie viena aicināt piedalīties ikvienu cilvēku. Izvēloties savu dāvanu mūsu tiešsaistes gadatirgū, katrs no jums atbalsta gan vietējos uzņēmējus un mājražotājus, gan labdarību, gan Ziemassvētku garu."

Biedrība "Dr. Klauns" kā sabiedriska labdarības organizācija darbojas kopš 2012. gada, un tās pārstāvji – 35 profesionāli medicīnas klauni – katru dienu dodas uz Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcu un citām slimnīcām Latvijā, lai psiholoģiski palīdzētu bērniem, atvieglojot mazo pacientu ikdienu, kamēr viņi uzturas slimnīcā. Dakteru Klaunu projektu biedrība "Dr.Klauns" īsteno sadarbībā ar Bērnu klīniskās universitātes slimnīcu un ar Izraēlas vēstniecības, Latvijā vadošā piena pārstrādes uzņēmuma "Food Union" un Pētera Avena labdarības fonda "Paaudze" atbalstu. Dakteru Klaunu darbs ir iespējams tikai pateicoties līdzcilvēku un uzņēmumu ziedojumiem.