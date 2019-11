Dardedze: bērnu seksuāla izmantošana mūsdienās ir reāls un pieaugošs risks

Tā kā seksuāla izmantošana ir izplatītākais noziegumu veids pret bērniem Latvijā* un interneta vide rada jaunus riskus bērnu drošībai, organizācija "Centrs Dardedze" paplašina preventīvo programmu pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem par drošību attiecībās.

"Ikvienam no mums ir jāapzinās, ka bērnu seksuāla izmantošana mūsdienās ir reāls un pieaugošs risks, un no tā pilnībā nevar būt pasargāts neviens. To slēpj varmāka, un, ja neviens nav runājis ar bērnu par viņa personisko drošību un tiesībām pateikt "nē", pēc palīdzības nevēršas arī upuris – noziegums paliek neredzams," uzsver "Centrs Dardedze" preventīvā centra vadītāja Agnese Sladzevska.

"Visbiežāk pāridarītāji ir tieši bērnam pazīstamie cilvēki, taču interneta vide rada jaunas iespējas, kā potenciālie varmākas var bērniem piekļūt un seksuāli izmantot, viņiem pat nepieskaroties. Riski strauji pieaug, tāpēc jārīkojas ir nekavējoties – bērniem ir nepieciešamas zināšanas par to, kā atpazīt nedrošas situācijas un vērsties pēc palīdzības. Savukārt pieaugušo atbildība ir nebaidīties par to runāt un arī pašiem nepārkāpt bērna robežas."

Lai sasniegtu lielāku bērnu skaitu, "Dardedze" šobrīd ir paplašinājis apmācību telpas Rīgā, kā arī izveidojis jaunu nodarbību formu – "Džimbas viesskola", kas ir Džimbas drošības programmas izbraukuma nodarbība. Tā paredzēta bērniem, kuriem attāluma dēļ ir sarežģīti atkļūt līdz Džimbas mājvietai Rīgā vai arī kuru izglītības iestādē vēl nav Džimbas aģenta. Patlaban notiek "Džimbas viesskolas" pilotnodarbības Ventspilī, Daugavpilī, Bauskā un Valmierā.

Par to, kas ir Džimba un kā bērniem tiek mācītas drošas attiecības, plašāk lasi te.

Oriģinālo dizainu apmācību telpām "Dardedzē" veidoja interjeta arhitektūras aģentūra "Annvil", savukārt izbraukuma nodarbību scenogrāfiju radīja režisors un scenogrāfs Reinis Suhanovs un režisors Jānis Znotiņš.

"Pēc manām domām, svarīgākais mērķis, uz ko ved Džimbas drošības programma, ir zinoša sabiedrība – jo zinošu sabiedrību ir daudz grūtāk čakarēt. Visvieglāk ir nodarīt pāri cilvēkam, kurš nezina, ko citi viņam drīkst vai nedrīkst darīt. Šeit bērni iemācās neklusēt par lietām, par kurām nedrīkst klusēt," sacīja Jānis Znotiņš.

Foto: Publicitātes attēli

Džimbas drošības programma tika izveidota pirms 15 gadiem ar mērķi mazināt vardarbības riskus un ir vienīgā preventīvā programma piecus līdz 10 gadus veciem bērniem. Ņemot vērā to, ka šobrīd bērnu seksuāla izmantošana arvien biežāk notiek interneta vidē, šobrīd programma ir aktualizēta, iekļaujot arī moderno tehnoloģiju radītos riskus – tostarp bērnu kailbilžu izplatību un bērniem nepiemērota satura pieejamību.

Džimbas nodarbībās bērniem vieglā un interaktīvā veidā tiek stāstīts par drošību attiecībās ar dziesmām, filmiņām, attēliem un uzdevumiem, tiek pārrunāts, kas ir ķermeņa personiskās drošības robežas, kā atpazīt nedrošas situācijas un kā vērsties pēc palīdzības, savukārt pedagogi ir aicināti apgūt Džimbas 9 soļu programmu un kļūt par Džimbas aģentiem. Izglītojošās nodarbībās piedalījušies vairāk nekā 25 000 bērnu, bet par Džimbas aģentiem kļuvuši 600 pedagogi, kuri paši vada apmācības savās izglītības iestādēs.

"Dardedze" ir nevalstiska organizācija, kas iestājas par bērnu tiesībām uz dzīvi, brīvu no vardarbības un jau vairāk nekā 18 gadus darbojas bērnu aizsardzības jomā. Organizācija sniedz atbalstu bērniem, kuri cietuši no seksuālas, fiziskas, emocionālas vardarbības vai novārtā pamešanas, kā arī veic preventīvas apmācības vardarbības novēršanai bērniem, vecākiem un speciālistiem.

*Pēc Valsts policijas informācijas, 2019. gada pirmajos sešos mēnešos visbiežāk bērni cietuši no noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību – 37,4 procentos gadījumu.