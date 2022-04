Daudzi bērni sevi filmē kailus pēc interneta 'drauga' lūguma vai spiediena izdarīšanas

Vidēji katrs piektais bērns vecumā no astoņiem līdz 15 gadiem interneta vidē ir nokļuvis situācijā, kas saistīta ar seksuāla rakstura sarunu un pavedināšanas mēģinājumiem, liecina Latvijas Drošāka interneta centra ("drossinternets.lv") apkopotā informācija par aizpildīto pašpalīdzības testu "sos.drossinternets.lv".

20 procenti atzinuši, ka interneta "draugs" sūtījis ko tādu, kas lika izjust bailes, kaunu un apjukumu, savukārt 24 procenti bērnu atzīst, ka internetā iegūtais "draugs" sarunājies par intīmām ķermeņa daļām.

Kopumā testu kampaņas "Bīstamā draudzība internetā!" īstenošanas gaitā aizpildījuši 2956 bērni līdz 15 gadiem un 1535 jaunieši vecumā no 16 līdz 17 gadiem.

Statistikas dati par bērniem vecumā no astoņiem līdz 15 gadiem liecina arī, ka 16 procentus bērnu interneta "draugs" mēģinājis pierunāt vai piespiedis fotografēt vai filmēt sevi kailu. Satraucoši, ka no šiem 16 procentiem jeb kopskaitā 469 bērniem, kurus interneta "draugs" mēģinājis pierunāt vai piespiedis uzņemt kailfoto, 69 procenti to arī ir izdarījuši – filmējuši vai fotografējuši sevi kailu. Savukārt vēl 21 procents bērnu atzina, ka interneta "draugs" licis paturēt noslēpumā saziņu ar viņu.

Stāsta Latvijas Drošāka interneta centra vadītāja Maija Katkovska: "Tests, kas bērniem ļauj novērtēt savu draudzību internetā, palīdz izprast, vai pieredzētās sarunas ar jauniegūtajiem draugiem internetā patiešām bijušas ar labiem nodomiem, vienlaikus izskaidrojot, kuras situācijas interneta vidē ir bīstamas, kā rīkoties un kur meklēt palīdzību. Esam secinājuši, ka vidēji katrs piektais gadījums bijis saistīts ar mēģinājumu izprovocēt un pavedināt bērnu internetā, gan sarunu liekot paturēt noslēpumā, gan piesolot dāvanas, ja bērns darīs to, ko varmāka vēlas.

Foto: Publicitātes attēli

Vēl 14 procenti atzina, ka saņēmuši draudus, ja neklausīs "drauga" pavēlēm. Šie rezultāti apliecina, ka seksuāla izmantošana internetā ir realitāte, kas notiek mums līdzās, un tikai kopīgs darbs, informējot bērnus, kā to atpazīt un kā neiekrist varmāku lamatās, ir svarīgākais priekšnoteikums, lai pasargātu bērnus. Tāpat arī ļoti svarīgi jebkuram pieaugušajam ir pareizi reaģēt, kad uzzina par šādu situāciju, un atbalstīt bērnu, kā arī informēt tiesībsargājošās institūcijas."

Viņa atzīst, ka ļaundari visbiežāk mēģina iemantot bērna uzticību, sākotnēji ar nevainīgām sarunām, izsakot komplimentus par izskatu, ko apliecina arī testa rezultāti. 55 procenti bērnu vecumā no astoņiem līdz 15 gadiem ir saņēmuši komplimentus no sava interneta "drauga" par izskatu, uzvedību vai spējām. Tomēr pēc draudzīgās gaisotnes radīšanas visbiežāk sākas mēģinājumi vienoties par kailbildes saņemšanu, interneta "draugam" kļūstot aizvien uzstājīgākam. Kad tas ir noticis, visbiežāk aizsākas tā dēvētais apburtais loks, kas mijas ar draudiem un vēl papildus fotoattēlu nosūtīšanas pieprasījumiem, bērnam, jūtot kaunu, nespējot izkļūt no šī apļa paša spēkiem.

Raksturojot rezultātus, kas iegūti no testa atbildēm 16-17 gadus vecu jauniešu grupā, Katkovska norāda, ka vidēji 26 procenti jauniešu ir pieredzējuši, ka viņiem izteiktas negatīvas piezīmes par izskatu, uzvedību un spējām, savukārt 40 procenti atzinuši, ka internetā iegūtie "draugi" turpinājuši rakstīt vai sūtīt dažādus aicinājumus, fotogrāfijas vai informāciju, pat ja jaunietis uz to nav atbildējis. "Jāatzīst, ka arī jauniešu vidū statistikas dati liecina, ka problēma pastāv un, piemēram, no 265 jauniešiem, kurus mēģināja pierunāt vai piespiest nosūtīt kailfoto, 57 procenti to ir izdarījuši, līdz ar to par bīstamām draudzībām internetā ir jārunā ikvienā vecuma grupā."

Pašpalīdzības testu aizpildījuši kopskaitā 380 speciālisti un vecāki. Apkopotie testa dati ir par laika periodu no šī gada 8. februāra līdz 31. martam. Tests "sos.drossinternets.lv" joprojām ir pieejams un izmantojams ikvienam interesentam kā izglītojošs rīks.

Kampaņa "Bīstamā draudzība internetā!" tika organizēta šī gada sākumā – Latvijas Drošāka interneta centram sadarbojoties ar Valsts policiju un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju.

Kā rīkoties, saskaroties ar pavedināšanu internetā un – kur meklēt palīdzību?

Ja rodas aizdomas, ka notikusi bērna pavedināšana internetā, neizdzēsiet saraksti un sociālā tīkla profilu, saglabājiet visus pieejamos pierādījumus. Vērsieties pēc palīdzības, zvanot pa Uzticības tālruni 116111, sazinieties ar "Drossinternets.lv" vai Valsts policiju. Atpazīt bērna pavedināšanu internetā un uzzināt, kā rīkoties, iespējams arī aizpildot pašpalīdzības testu "sos.drossinternets.lv".