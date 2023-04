Dāvis Emīls Zīle: Gribu savu mīļo valsti padarīt labāku

Dāvis Emīls Zīle ir pirmā kursa students Biznesa vadības bakalaura programmā Riga Business School, kurš sevi raksturo kā īstu Latvijas patriotu ar vēlmi palīdzēt gan apkārtējiem, gan valstij. Brīvo laiku Dāvis ziedo sabiedrībai, piemēram, kļūstot par studentu vēstnesi un dienējot zemessardzē. Tāpat Dāvis izbauda aktīvo atpūtu, nodarbojoties ar florbolu un pludmales volejbolu. Sarunā Dāvis stāsta par to, kāpēc izvēlējās studēt Riga Business School, piepildītajiem bērnības sapņiem un savu nākotnes virzienu.

Kāda izskatās tava ikdiena? Kā tu to visu vari apvienot?

Pārsvarā studēju, tas aizņem lielāko daļu manas nedēļas. Nodarbojos ar sportu, dienēju zemessardzē, esmu studentu vēstnesis un darbojos uzņēmumā "Threecube". Tas nav viegli, sanāk citreiz "pa gaisu šaudīties". Pirmajā studiju gadā vēl nav līdz galam skaidrs, kā viss notiek, kā visu labāk koordinēt. Protams, palīdz kalendāra aplikācijas, lai nepārklājās ikdiena. Man šķiet, ka viss pārējais ir motivācija. Ja ir motivācija, tad tu atradīsi veidu, kā visu izdarīt. Ja motivācijas nav, tad var sēdēt gultā un neko nedarīt. Tajos mirkļos es atceros, cik daudz man vēl jādara, un tad man nav izvēle - ir jāiet un jādara.

Vai "Threecube" ir tavs uzņēmums?



Nē, taču esmu tajā izpilddirektors. Tas sākās kā skolēnu mācību uzņēmums, ko izveidoja jaunieši no Āgenskalna Valsts ģimnāzijas. Ar viņiem es sadraudzējos Uzņēmēju dienā, kur man bija pašam savs mācību uzņēmums, kuru biju nolēmis slēgt. Jaunieši, joka pēc, man pateica: "Vai tu negribi būt mūsu izpilddirektors?" Es piekritu, paspiedu roku, un tad rudenī tas arī notika. Esmu uzņēmuma izpilddirektors!

Gan studiju laikā, gan arī ārpus tā tu aktīvi iesaisties sabiedrības darbā - kas tevi motivē to darīt?

Man patīk palīdzēt cilvēkiem un rast sev pielietojumu, palīdzot citiem. Esmu arī ļoti patriotisks, un mans mūža lielākais sapnis ir palikt bagātam, lai varu attīstīt Latviju. Es gribētu investēt un palielināt skolotāju un ārstu algas vai attīstīt dažādus projektus. Šeit arī rodas mana motivācija darīt, lai es savu mīļo valsti varu padarīt vēl labāku. Man nav problēmu būt brīvprātīgajam, aiziet palīdzēt citiem, jo es zinu, ka, palīdzot citiem, palīdzēšu valstij kļūt labākai. Arī piesakoties kļūt par studentu vēstnesi, es vēlējos palīdzēt citiem. Man likās svarīgi, ka skolēni uzzina par iespēju studēt radošu un ļoti kvalitatīvu izglītību tepat Latvijā. Nav obligāti jābrauc uz Dāniju vai Nīderlandi studēt!

Tevī ir tāds īsts uzņēmēja gars dzirdams – vēlme visu uzņemties un darīt. Vai tāpēc izvēlējies biznesa studijas?

Daļēji jā. Daļēji nē. Godīgi sakot, es tikai pēdējā vidusskolas gadā sapratu, ka gribu studēt biznesa vadību, taču es nezināju kur. Meklēju iespējas gan ārzemēs, gan Latvijā un tā es uzzināju par Riga Business School. Pieteicos programmai "Greenhouse", caur kuru sapratu, ka vēlos studēt tieši šeit. Tajā laikā domāju, ka, ja es netikšu Riga Business School, tad es nemaz neiešu studēt, taču man tas izdevās!

Tad Riga Business School iesaistījies jau vidusskolas laikā caur programmu "Greenhouse". Šogad tu biji arī programmas seja. Ko ieguvi no šīs pieredzes?

Ja runājam par sirdij tuvām tēmām, tad es piepildīju savu bērnības sapni kļūt par modeli! Atceros, kā vecākiem stāstīju, ka būšu tāds vai šitāds modelis. Beidzot man tas sanāca - biju "Greenhouse" seja! Ja runājam par nopietnām tēmām, tad programma izkristalizēja manu izvēli par Riga Business School – es satiku studentus, lektorus un administrāciju, izbaudīju iespēju strādāt grupās.

Kā tu raksturotu studiju procesu šeit?

Ātrs. Tev nav laika lieki sēdēt, neko nedarīt. Tev ir jāpievērš uzmanība, lai visu saprastu un apjēgtu. Daudz strādājam grupās, kas lieliski noderēs nākotnē strādājot uz projektiem vai jebkurā uzņēmumā. Man arī ļoti patīk profesoru attieksme. Cik es esmu dzirdējis, tad citās iestādēs mācību spēkiem liekas, ka viņi ir augstāki par tevi. Šeit tā nav – profesori ir vienā līmenī ar tevi un nekad neatteiks palīdzību. Esmu vērsies pie pasniedzējiem ar jautājumiem par "ThreeCube", un viņi labprāt palīdzēja un pastāstīja, kā labāk darīt.

Kādi būs tavi nākamie soļi mērķu un sapņu virzienā?

Ļoti labs jautājums! To kārtīgi jāapdomā, jo pats vēl neesmu drošs. Jau no bērnības man nav bijis skaidrs, kas es vēlos būt. Vienu mirkli gribēju būt ugunsdzēsējs, tad advokāts, tad diplomāts, tad biznesmenis, tad aktieris. Man liekas, ka galvenais ir kustēties uz priekšu. Zinu, ka teikšu "jā" iespējām, ko dzīve piedāvās. Definēta mērķa man nav, bet man liekas, ka tas ir labi. Piemēram, ja es nospraudīšu mērķi, ka vēlos pēc pieciem gadiem pelnīt 50 000 eiro, bet sasniegšu 45 000 eiro, es par to priecāšos un nebūšu vīlies. Man ir ceļš un virziens, kurā es vēlos kustēties – uz priekšu.