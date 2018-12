Decembrī un janvārī 'K. Suns' notiks bezmaksas filmu seansi bērniem

18. decembrī kinogalerijā "K. Suns" tiks atklāti bezmaksas bērnu filmu seansi, un kino mazie skatītāji varēs skatīties līdz pat nākamā gada sākumam. Piedāvājumā būs filmas no Vācijas, Dānijas, Latvijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Francijas un Slovākijas.

18. decembrī pulksten 12 un 23. decembrī pulskten 14 varēs noskatīties dāņu filmu "Kauns tavās acīs" (Skammerensdatter). Tā ir bērnu/jauniešu filma no 13 gadu vecuma.

Dina no mātes ir mantojusi īpašas spējas – ieskatoties cilvēka acīs, viņa var ieraudzīt to, kas no citiem tiek rūpīgi slēpts. Viņa spēj ielūkoties tieši cilvēka dvēselē un likt tam sajust dziļu kaunu un nožēlu par izdarīto. Dinas rokās ir spēja atklāt patiesību par nežēlīgo slepkavību, taču viņa tiek ierauta dramatisku cīņu virpulī un arī viņas pašas dzīvība nu ir briesmās. Sireālā viduslaiku fantāziju pasaulē, kurā mitinās gan pūķi, gan burvji un alķīmiķi, Dinai un viņas ģimenei ir sācies dzīves lielākais piedzīvojums.

Vēl viena Dānijā tapusi filma būs skatāma 22. decembrī pulksten 12 un nākamā gada 6. janvārī pulsksten 14 – "Anti". Šī filma paredzēta bērniem no 10 gadu vecuma.

Simons un viņa labākais draugs Freds garlaikojoties no bezdarbības un vada savas dienas kādā mazā pilsētiņā netālu no Kopenhāgenas. Simonam allaž ir paticis zīmēt un iepazīstoties tuvāk ar grafiti kultūru, viņš pēkšņi atskārš, ka atklājis savu nišu, ar kuru atstāt paliekošu nospiedumu pasaules vesturē. Kad populāra grafiti mākslinieku grupa atklāj Simona talantu, abi puši tiek tajā uzņemti. Pretēji Fredam, Simonu jaunā vide pilnībā aizrauj, bet drīz viņš atklāj, ka lietas nav gluži tā, kā sākumā šķita. Kad Johans pierunā Simonu apzīmēt pasažieru vilcienu, Simons saprot, ka nu uz spēles likta ne vien viņa nākotne, bet arī draudzība ar Fredu.

30. decembrī pulksten 14 un nākamā gada 5. janvārī pulksten 14 maziem skatītājiem tiks piedāvāts noskatīties Norvēģijā uzņemtu filmu "Liverpūles vārtsargs" (Keeper'ntil Liverpool). Filma domāta bērniem no 10 gadu vecuma, bet vispār tā ir ģimenes filma/sporta komēdija.

"Liverpūles vārtsargs" ir komēdija, kurā gan meitenes, gan zēni spēlē futbolu, pielūdz savus elkus, cenšas tikt galā ar sarežģītām draugu attiecībām, iemīlēšanos un pārāk stingriem futbola treneriem. Notikumu centrā ir divpadsmit gadus vecais zēns Jū, kurš ir pārliecināts, ka dzīve ir bīstama. Ja vēlies izdzīvot skolā, izvairies no pāridarītājiem, veselībai kaitīgiem sporta veidiem un no meitenēm. Labāk ir izvēlēties nekaitīgu nodarbošanos, piemēram, vienādojumu risināšanu vai futbola kartīšu krāšanu. Jū izmisīgi cenšas iegūt retu futbola karti kas, viņaprāt, atrisinātu visas problēmas.

26. decembrī pulksten 12 un 30. decembrī pulksten 12 būs skatāma vēl viena norvēģu filma – "Kurts kļūst neciešams" (Kurt blir grusom). Animācijas filma paredzēta bērniem no septiņu gadu vecuma.

Kurts ir gudrs vīrs un lielisks autokrāvēja vadītājs. Kādu dienu Kurts konstatē, ka cilvēki nenovērtē viņa profesiju. Viņa sieva ir ambicioza arhitekte. Viņa kaimiņš ir ārsts. Pat Kurta bērni, šķiet, nav priecīgi par tēva profesiju. Lai arī Kurts tiek cienīts kolēģu vidū un viņam patīk vadīt autokrāvēju, viņš aiziet no darba, lai kāptu pa karjeras kāpnēm. Viņš vēlas kļūt par ārstu, kļūt bagāts un svarīgs. Beigās viņš pat vēlas kļūt par premjerministru! Bet viņam diez ko neveicas, un Kurts kļūst neciešams.

22. decembrī pulksten 14 un nākamā gada 5. janvārī pulksten 12 bērni varēs bez maksas skatīties Vācijā tapušu animācijas filmu "Zvēru konference" (Die Konferenz der Tiere). Šī filmiņa domāta bērniem vecumā no sešiem līdz 10 gadiem.

Tā kā cilvēki acīmredzami nav spējīgi noslēgt mieru, pie lietas ķeras no kāda cirka izglābtie dzīvnieki. Viņi sasauc dzīvnieku konferenci. Konferences goda viesi ir bērni, rūpēs par kuriem uzsāktas šīs aktivitātes. Kad konferencē pieņemtais aicinājums uz mieru izskan neviena nesadzirdēts, dzīvnieki nolemj rīkoties. Vienas nakts laikā pazūd visas pasaules bērni – dzīvnieki viņus ir paslēpuši līdz tam laikam, kamēr pie prāta nāks pie varas esošie pieaugušie.

23. decembrī pulksten 12 un nākamā gada 6. janvārī pulksten 12 bērniem vecumā no sešiem līdz 10 gadiem tiek piedāvāts noskatīties bācu animācijas filmu "Mazais spociņš" (Das kleineGespenst).

Kad torņa pulkstenis pusnaktī nosit 12 reizes, mazais spociņš mostas no miega un dodas savās spoka gaitās tukšajā apkārtnē. Viedajam ūpim spociņš izstāsta par savu vēlēšanos, kādudien pasauli piedzīvot dienas laikā. Tas notiek daudz ātrāk – un arī pavisam citādāk – nekā cerēts. Spociņš ar šausmām atklāj, ka tikai tumsā viņš ir balts, bet gaismā – melns, un turklāt iedveš cilvēkiem bailes. Mazais spociņš un ar viņu kopā visa pilsēta piedzīvo satraucošus piedzīvojumus, līdz viss atkal sakārtojas un parādās pareizajā gaismā.

25. decembrī pulksten 14 un nākamā gada 1. janvārī pulksten 14 maziem skatītājiem tiek piedāvāts noskatīties Zviedrijas ražojuma filmu "Tsatsiki, tētis un olīvu karš" (Tsatsiki, farsam och olivkriget). Filma domāta bērniem no astoņu gadu vecuma, un tā ir ģimenes filma/piedzīvojumu komēdija.

Vasaras brīvdienas Tsatsiki pavada pie tēva Krētas salā. Finansiālu problēmu spiests tēvs grasās pārdot ģimenes olīvu birzi, bet Tsatsiki kopā ar saviem draugiem, cenšas palīdzēt tēvam, lai glābtu olīvu birzi. Šī ir ģimenes filma par eksistenciāliem pusaudžu dzīves jautājumiem.

26. decembrī pulksten 14 un 31. decembrī pulksten 12 bērni aicināti noskatīties latviešu režisores Rozes Stiebras animācijas filmu, kuru iesaka skatīties bērniem no sešu gadu vecuma – "Saule brauca debesīs".

Kad ķekatu jampadracī tiek nozagta Saules un Mēnessmeitiņa, izmisušie vecāki sauc palīgā cilvēkus, lai bērniņu atgūtu. Nabašnieks kopā ar Meiteni un Brālīti dodas ceļā, lai stātos pretī gan mošķiem un ērmiem, gan pašu bailēm. Palīgiem dotas tikai trīs dienas: ja Saules meitu laikus neatradīs, tā zaudēs savu spēku un kļūs par parastu meiteni. Animācijas klasiķes Rozes Stiebras filma tapusi pēc folkloras motīviem, tās spraigos notikumus apdziedājuši Juris Kaukulis un "Jauno Jāņu orķestris".

29. decembrī pulkstem 12 un 31. decembrī pulksten 14 bērniem piedāvās noskatīties Slovākijā tapušu animācijas filmu programmu. To ieteicams skatīties kinomīļiem no sešu gadu vecuma.

25. decembrī pulksten 12 un 29. decembrī pulksten 14 bērni no sešu gadu vecuma aicināti skatīties Francijas ražojuma animācijas filmu "Luize ziemā" (Louise en hiver).

Luize ir dāma cienījamos gados. Katru gadu viņa vasaras pavada jaukā kūrorta pilsētiņā jūras krastā. Par pārsteigumu sev, Luize ir nokavējusi pēdējo vilcienu un palikusi piekrastē viena.

Tuvojas ziema. Vienīgais draugs Luizei kļūst visu pamests suns. Vai jaunais Robinsons spēs izdzīvot šajos apstākļos?

Visas filmas būs orģinālvalodā ar sinhrono tulkojumu latviešu valodā. Ieeja bez maksas.

Kolektīvi pieteikumus var pieteikt epastā - ksunsaida@inbox.lv