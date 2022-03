Deviņgadnieki visaugstāk novērtē ukraiņu rakstnieces grāmatu. Noritēs lasīšanas maratona noslēgums

18. martā no pulksten 14.00 līdz 16.00 tiešsaistē norisināsies Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) lasīšanas veicināšanas programmas "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2021" svinīgais noslēguma pasākumu – "Lielie lasīšanas svētki". Izceļams, ka 2021. gadā programmas 9+ vecumgrupas visaugstāk vērtētā grāmata ir ukraiņu rakstnieces Halinas Vdovičenko grāmata "36 un 6 kaķi". No ukraiņu valodas grāmatu tulkojis Māris Salējs, un vairāk nekā 800 bērni grāmatai devuši godpilno 1. vietu, izdevējs – "Latvijas Mediji". Grāmatu lasīšanas maratona noslēguma pasākums šogad veltīts karā bojā gājušajiem Ukrainas bērniem.

Pasākuma tiešraide būs skatāma LNB "YouTube" lapā, LNB "Facebook" lapās, kā arī LNB mājaslapā.

Ukraiņu rakstniece Halina Vdovičenko ir atsūtījusi latviešu lasītājiem savu videosveicienu, kurā saka: "Dārgā Latvija, dārgie Latvijas cilvēki, sveicinu jūs! Es esmu Halina Vdovičenko, grāmatas "36 un 6 kaķi" autore, un, pirmkārt, es gribu jums pateikties par atbalstu manai tautai cīņā par neatkarību! Mēs to jūtam un esam jums ļoti pateicīgi. Otrkārt, es esmu ļoti priecīga par to, ka mazie lasītāji šo bērnu grāmatiņu ir tik silti uzņēmuši, un ka viņiem tās varoņi ir iepatikušies. Es pateikšu, kādēļ šie varoņi patīk man. Pirmkārt, tādēļ, ka jebkurā sarežģītā situācijā viņi apvienojas un vienmēr atrod izeju. Un vienmēr iziet no tās kā uzvarētāji. [..] es šobrīd nesaku uz redzēšanos, bet saku – uz jaunu tikšanos! Slava Ukrainai!"

"Lai katra mūsu izlasītā grāmata palīdz ar līdzjūtību, draudzību un atbalstu, mīlestību un izpratni un ir kā veltījums Ukrainai un tās uzvarai!" – saka LNB Bērnu literatūras centra vadītāja Silvija Tretjakova.

2021. gada "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas" kolekciju veidoja 28 grāmatas no 8 izdevniecībām. No 11 oriģinālliteratūras grāmatām vairākas bija veiksmīgas debijas:

bērnu literatūrā , nominētas Latvijas literatūras Gada balvai un ieguvušas balvu: Ērika Bērziņa "Mammas dzejoļi", Inga Žolude "Pirmo reizi uz zemes",

dzejā – Lote Vilma Vītiņa "Meitene",

zinātniskās fantastikas žanrā – Džeina Šteinberga "Lasītāja",

blakus iemīļotu bērnu un jauniešu grāmatu autoru devums – Juris Zvirgzdiņš "Kapteiņa zirdziņš", Agnese Vanaga "Pagalma enciklopēdija jeb kas tad tas?", Māris Rungulis "Asins lietus", Ieva Melgalve un Elizabete Lukšo-Ražinska "Emī un Rū. Robota sirds" , Dzintars Tilaks "Šausmiņa", Kristīne Ulberga "Kariete uz Santjago" un Laura Vinogradova "Upe".

Tulkoto literatūru pārstāvēja 17 izdevumi no 10 valodām – igauņu, lietuviešu, somu, zviedru, ukraiņu, franču, angļu, vācu un nīderlandiešu. Grāmatas par vecāku un bērnu attiecībām, atmiņām un pieredzi, piedzīvojumiem, ko augstā literārā kvalitātē piedāvā:

igauņu rakstnieki Andruss Kivirehks, Pireta Rauda un Kairi Looka,

kā arī zviedru bērnu literatūras ikona – Ulfs Starks,

somi Petri Tamminena, Valpuri Kertula un Mika Kerenens aizved mūs citplanētiešu gaidās un tepat multietniskā sabiedrībā stāsta, kā komunicēt vienam ar otru, izpildot noteikumus, kas būtībā ir tie paši mūžsenie cieņas un atbildības jautājumi.

Lielākā daļa no kolekcijas grāmatām ir ieguvušas nacionālās un starptautiskās balvas:

no nīderlandiešu valodas tulkota izcilā Astridas Lindgrēnes piemiņas balvas 2019. gada laureāta Barta Mūjārta grāmata "Brāļi".

talantīgās franču rakstnieces Delfīnes de Vigānas darbs "Lojalitātes" – emocionāli ļoti spēcīgs stāsts par skolotāju, vecākiem, kuri, maldoties savās personiskajās problēmās, nepamana pusaudzi, kurš salūzt zem pieaugušo problēmu risināšanas smaguma.

Programmas grāmatas ir saistošas dažādiem lasīšanas līmeņiem, to tematika ir mūsdienīgi aktuāla (robotizācija un vientulība) un tajā pašā laikā pieskaras tādiem mūžīgiem jautājumiem kā uzticība, atbildība par saviem tuvākajiem un pieaugšana.

Jau šobrīd organizatori atklāj, ka visaugstāk vērtēto 15 grāmatu skaitā ir septiņi oriģinālliteratūras izdevumi, pārstāvot pieredzējušus rakstniekus un gados jaunus autorus un pat debitantus.

Lasītveicināšanas programmas "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija" uzdevums ir palīdzēt satikties grāmatām un to lasītājiem, nodrošināt piekļuvi nesen izdotām grāmatām un ar pozitīviem stimuliem rosināt lasītāju kopienas veidošanos un komunicēšanu kā Latvijā 788 bibliotēkās un skolās, tā arī 71 latviešu diasporas centrā 30 pasaules valstīs – tādi bijuši aptvēruma rādītāji 2021. gadā. Kopumā programmā iesaistījās 859 institūcijas, rados labvēlīgus apstākļus lasīšanai un sarunām par grāmatām. 15 500 lasītāji vecumā no pieciem gadiem līdz pat sirmam vecumam sniedza arī rakstisku vērtējumu par izlasīto, grāmatu vērtējumus jau saņēmuši autori.