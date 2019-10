Deviņi iemesli, kādēļ arvien vairāk cilvēku atsakās no ģimenes veidošanas

"Z paaudze" – tā sociologi sauc cilvēkus, kuri dzimuši pēc 1995. gada un nomaina tā dēvēto "Millenium" jeb Y paaudzi. Šīs paaudzes pārstāvji ir dzimuši digitālajā laikmetā, viņi uztraucas par ekoloģiju un trūkumiem bērnu izglītībā. Bet vēl viņi nesteidzas reģistrēt attiecības, pat ja tās ir izveidojušās nopietnas.

Kamēr vieni pētnieki ceļ trauksmi, norādot uz zemo dzimstību un tradicionālo vērtību sabrukumu, citi veido optimistiskākas prognozes. Portāls "Adme" aplūko mūsdienu pasaules reālijas un cenšas nosakaidrot iemeslus, kuru dēļ vīrieši nesteidz bildināt savas izredzētās, bet sievietes – netiecas apprecēties.

Aug ieinteresētība par personīgajiem panākumiem



Kā rāda ASV Psihologu asociācijas veiktie pētījumi, "jaunā formāta" cilvēki vairāk orientējas uz personīgo izaugsmi. Individuālās vērtības viņu pasaules uztverē izvirzītas pirmajā vietā. Vairums jaunatnes pārstāvju galvenokārt interesējas par personīgajiem panākumiem un par ģimeni plāno sākt domāt pēc tam, kad paši būs sasnieguši augstākos, sevis izvirzītos standartus.

Vecuma robežas nobīdās



Saskaņā ar Vispasaules Veselības organizācijas klasifikāciju – cilvēks vecumā no 18 līdz 44 gadiem ir jauns. Pilnīgi loģiski, ka vidējais vecums, kādā stājas laulībā, palielinās. Ja agrāk laulības pēc 25 gadu vecuma sievietēm tika uzskatītas jau par vēlīnām, šodien šajā vecumā daudzas tikai pabeidz studijas vai sāk veidot karjeru.

Laulības nav obligāts nosacījums, lai radītu bērnu



Lai kļūtu par vecākiem, nav obligāti jāapprecas. Māte vai tēvs bērnu var audzināt patstāvīgi, un tas no sabiedrības puses nav nekas nosodāms. Arvien pieaug izpratne par to, ka laulība tikai bērna labā ir neveselīga parādība: nav teikts, ka bērns, augdams nepilnā ģimenē, gūs psiholoģiskas traumas, bet, lūk, pilnā ģimenē, kas ne vienmēr ir tā laimīgākā – pilnīgi noteikti. Kopdzīves gadījumā daudzās valstīs bērna dzimšanas apliecībā var ierakstīt otra vecāka uzvārdu, un, lai to izdarītu, nav obligāti jāprecas. Tā tas ir arī Latvijā.

Formālā laulības puse zaudē vērtību



Agrāk laulību noslēgšana bija goda jautājums abiem. Tiem, kuri bija iemīlējušies, principā bija sarežģīti sākt nopietnas attiecības bez bildinājuma un savas sirds piedāvāšanas otrajai pusītei. Tagad laulību reģistrēšanu pāri uztver kā formalitāti, kura nekādi neietekmē attiecības, nedz sadzīviskā ziņā, nedz arī sociālā statusa aspektā.

Pašpietiekamība kļūst par vēlo laulību iemeslu



Realitāte, ka sieviete pati nespēj sevi materiāli nodrošināt, aiziet pagātnē. Attīstītajās valstīs arvien samazinās atšķirība starp to, cik nopelna vīrietis un sieviete. "Z paaudzes" sievietes turpina sekot "Millenium" paaudzes sievietēm, kuras arvien ilgāk dzīvo patstāvīgi, paralēli veidojot attiecības, bet nesteidzot veidot ģimeni. Starp citu, mīts par to, ka vīrietis pats nespēj tikt galā ar sadzīvi un pārtiek vien no "fast food" pārtikas, arī jau sen kā nolikts malā.

Dzīšanās pēc sasniegumiem traucē privātai dzīvei



Jauni cilvēki, kuri izauguši interneta globalizācijas laikmetā, nereti piedzīvo socializēšanās grūtības un adekvātu personīgo sasniegumu, tostarp finansiāla rakstura, pieņemšanu. Viņiem šķiet, ka nepietiekami nopelna, lai nodrošinātu ģimeni. Tas var novest pie darbalholisma, bet ne pie laimīgas ģimenes dzīves. Savu lomu spēlē arī neapmierinātība ar savu izskatu: daži pētnieki jau nodarbojas ar jautājumu par zemu pašvērtējumu iepazīšanās aplikāciju lietotāju vidū.

Samazinās sociālo stereotipu spiediens



Attīstītajās valstīs jau sen savu aktualitāti ir zaudējis mīts "vecmeita" vai "zilzeķe", bet kopdzīve kā attiecību forma sabiedrībā netiek nosodīta. Un, ja agrāk cilvēks, kuram nebija savas ģimenes, tika uzskatīts par neveiksminieku vai kā minimums dīvaini, tad mūsdienās daudzās valstīs tas vairs nebūt nav tā. Mēs paši izvēlamies, pēc kā tiekties, un bieži iebilstam pret konvencijām.

Negatīva pieredze noved pie bailēm no laulībām



Nedrīkst norakstīt arī vēlmi izvairīties no negatīvas pieredzes: vecāku vai noskatītu no apkārtējiem. Ja vecāku laulība bijusi neveiksmīga, bērni nevēlēsies to atkārtot un būs daudz uzmanīgāki, izvēloties partneri. Bet kļūdīšanās un neveiksmīgu laulību gadījumā partneri neturas pie neveiksmīgās pieredzes kā vienīgās iespējamās. Tāpēc arī aug šķirto laulību skaits.

Modē nāk dažādas attiecību formas



Milenāļu paaudze meklē alternatīvas tradicionālajai laulībai, bet šie meklējumi var aizraut arī nākamo paaudzi. Visai populāras ir attiecības no attāluma, kas dod iespēju vienam no otra atpūsties, romāni sociālajos tīklos.

Lai gan laulību institūts zaudē aktualitāti jau tagad un ticams, arī nākotnē šī tendence nemainīsies, tā tomēr nenozīmē ģimenes institūcijas sabrukumu. Jaunās paaudzes pārstāvji bieži daudz apzinātāk pieiet partnera izvēlei. Un tāpēc arvien vairāk ir laulību, kuras tomēr tiek noslēgtas tieši mīlestības vārdā. Droši vien šādi piemēri ir arī tavā draugu un paziņu lokā.