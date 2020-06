Dienas nometne 'Brīnumzeme' piedāvā saturīgi un jautri pavadīt vasaras brīvlaiku

Sākoties vasarai, daudzu vecāku prātu nodarbina doma par to, kā sagādāt bērnam brīvdienas, kas būtu ne vien interesantas un izklaidējošas, bet arī saturīgas. To labi zina ne viena vien mamma un tētis, kas nevēlas, lai atvases vasara nemanot paskrien pie zilā ekrāna. Viena no iespējām, kas noteikti patiks gan vecākiem, gan bērnam, ir "Brīnumzemes" nometnes Rīgas centrā un Teikā, kuras piedāvā 12 unikālas nedēļas 5–10 gadus veciem bērniem.

"Brīnumzeme Centrs" nometne jau uzņēmusi apgriezienus, un tajā bērni kopš 1. jūnija piedalās radošās un izglītojošās aktivitātēs ar mērķi iepazīt dažādas dzīves jomas – katrai no tām tiek veltīta atsevišķa nedēļa. Darbīgi, radoši un skaisti aizvadītas pirmās trīs nedēļas, taču "Brīnumzeme Centrs" bērnus gaida visu vasaru līdz pat 28. augustam.

Piemēram, Auto-moto nedēļā bērni pa īstam iepazīs šos spēkratus. Nedēļas gaitā mazie noskaidros, kas ir auto modelisms, apskatīs auto servisu un uzzinās daudz citu brīnumu par savām sapņu mašīnām. Pavāru gardajā nedēļā viņi mācīsies gatavošanas un lietišķās etiķetes pamatus. Tā būs garšīga nedēļa, kurā mazie kļūs par īstiem pavāriem, attīstīs ēst gatavošanas prasmi un apgūs galda kultūru.

Nedēļu vēlāk "Brīnumzeme" pārtaps par kosmosu. Bērni uzzinās, kā izskatās zvaigžņu un zvaigznāju pasaulē, iepazīs lielākās planētas, kā arī sarīkos savu kosmosa ballīti. Profesiju medību nedēļā nometnes dalībnieki visi kopā iepazīs dažādus arodus un, pieliekot šķipsniņu iztēles, pārtaps par tādiem profesionāļiem, par kādiem vēlas kļūt. Savukārt jau nākamajā nedēļā bērniem būs iespēja iejusties žurnālista lomā. "Brīnumzeme" pārvērtīsies par mistikas un noslēpumiem pilnu vietu, kurā mazie kļūs par nopietniem pētniekiem, iepazīs žurnālistiku un veidos reportāžas, atklājot daudz interesanta.

Dzīvesskolas nedēļā "Brīnumzeme" būs dzīves gudrību valstība, kur iespējams apgūt labas uzvedības etiķeti, galda kultūru, šķirot atkritumus un daudz ko citu. "Brīnumzemes Centrs" vasara noslēgsies ar Erudīcijas nedēļu. Tajā ikviens mazais varēs ne vien aktīvi izkustēties, bet arī kārtīgi izdancināt savas pelēkās šūniņas, spēlējot dažādas galda un erudīcijas spēles un iegūstot jaunas zināšanas un stratēģijas prasmi.

"Brīnumzeme Teika" pie sevis aicinās no 6. līdz 31. jūlijam. Arī šeit bērniem tiks piedāvātas četras unikālas nedēļas, un katrā no tām tiks veidotas citas prasmes. Nometne darbu sāks, var teikt, apburoši – pirmā nedēļa būs veltīta skaistumam. Tajā bērni apgūs skaistumkopšanas pamatus, darinās daiļus un neparastus tērpus un pat piedalīsies modes skatē. Radošo industriju nedēļā nometnes dalībniekiem būs iespēja likt lietā iztēli un visiem kopā radīt īstu "Brīnumzemes" mākslas šedevru.

Lielo zinātnieku nedēļā "Brīnumzeme" pārvērtīsies par atklājumu vietu, kur bērni pārtaps par zinātniekiem, pārsteigs paši sevi un veiks eksperimentus fizikā un ķīmijā. Savukārt nometnes pēdējā nedēļa tiks veltīta digitālajiem medijiem. Tajā bērni apgūs drošas interneta lietošanas pamatus un sapratīs, ko nozīmē parūpēties par sevi virtuālajā vidē.

Abās nometnēs nodarbības vadīs zinošas, aktīvas un smaidīgas pasniedzējas. Savukārt par kvalitatīvu un atbildīgu ēdināšanu rūpēsies bērniem draudzīgais ēdinātājs "Amdaram". Bērniem uz vietas tiks izsniegts arī viss nepieciešamais nodarbībām, kas tāpat kā ēdināšana ietilpst dalības maksā.

Bez jau minētā "Brīnumzemei" ir vēl vairākas priekšrocības gan no bērnu, gan vecāku skatupunkta. "No visām citām nometnēm mēs atšķiramies ar to, ka piedāvājam izdevīgāko cenu, turklāt vecākiem ir brīva izvēle bērnu reģistrēt uz vienu, trim vai visām nedēļām līdz pat vasaras beigām," uzsver "Brīnumzemes" organizatore Zanda Lazda.

Abas nometnes mazos dalībniekus uzņems piecas reizes nedēļā. "Brīnumzeme Centrs" apmeklētājus gaidīs Rīgā, Rūpniecības ielā 54. Dalības maksa šeit – 99 eiro nedēļā. Savukārt "Brīnumzeme Teika" bērnus uzņems atraktīvajā Kolibri dārzā, kas atrodas Brīvības gatvē 223. Dalības maksa – 119 eiro nedēļā.