Diskusijā aktualizēs prostatas vēža jaunākās diagnosticēšanas un ārstēšanas iespējas

Lai aktualizētu jautājumu par vīriešu visizplatītākās onkoloģiskās saslimšanas – prostatas vēža – jaunākajām diagnosticēšanas un ārstēšanas iespējām, 4. oktobrī no pulksten 16.00 līdz 17.30 Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā, notiks Latvijas Urologu asociācijas un fonda "Movember Latvija" rīkotā diskusija "Jauns pavērsiens prostatas vēža ārstēšanā".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Diskusijā piedalīsies Helmuts Bēķis, fonda "Movember Latvija" vadītājs; Dr. Pēteris Vaganovs, Latvijas Urologu asociācijas prezidents; asoc. prof. Egils Vjaters, Latvijas Urologu asociācijas valdes loceklis, Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Uroloģijas centra vadītājs; asoc. prof. Vilnis Lietuvietis, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Uroloģijas un onkoloģiskās uroloģijas klīnikas vadītājs, kā arī Veselības ministrijas pārstāvis. Diskusiju vadīs Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes eksperts, medicīnas zinātņu doktors Romualds Ražuks.

Prostatas jeb priekšdziedzera veselība ir viens no kvalitatīvas vīrieša dzīves stūrakmeņiem. Latvijā ik gadu ar prostatas vēzi vidēji saslimst vairāk nekā 1200 vīriešu. Ar prostatas ļaundabīgo audzēju ES valstīs savas dzīves laikā saslimst ap 30 procentiem vīriešu, 10 procentiem pacientu šie audzēji ir klīniski nozīmīgi, kurus nepieciešams radikāli ārstēt, bet aptuveni 3 procenti pacientu no prostatas audzēja mirst. Būtiskākais, ar ko mēs atšķiramies no citām ES valstīm, ir tas, ka ielaisto gadījumu skaits tajās ir ap 10 procentiem, bet Latvijā – joprojām ap 25 procentiem.

Lai gan pēdējos gados prostatas vēža diagnosticēšana un ārstēšana ir uzlabojusies, līdzīgi kā kopumā onkoloģijā, Latvijā ir nepieciešams ieviest jaunākās ārstniecības metodes un medikamentus, lai savlaicīga aprūpe būtu nodrošināta visiem prostatas vēža pacientiem. Kā panākt, lai mūsdienīgas ārstēšanas iespējas, kuras izmanto citās valstīs, būtu pieejamas arī Latvijas pacientiem?

Diskusijā aicināti piedalīties mediķi, pacienti, politiķi, ierēdņi, eksperti un mediji. Diskusija tiešraidē būs skatāma Latvijas Urologu asociācijas un fonda "Movember Latvija" profilos "Facebook" platformā.