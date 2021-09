Dodamies neparedzamajā, plāns B, cerība mācīties klātienē. Vecāku sajūtas pirmajā skolas dienā

Ar cerībām par iespēju mācīties klātienē un atraisīt pieklusušās klātienes komunikācijas prasmes, aizpildīt robus mācībās, bez tik svinīgās 1. septembra sajūtas, jo vecāki nevar būt bērniem līdzās, – tās ir tikai dažas no sajūtām, ar kurām dažāda vecuma atvašu mammas un tēti sagaida šī gada skolas sākumu. Četri vecāki dalās savās sajūtās.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Man ir četri bērni – trīs skolēni (6., 9. un 12. klasē) un bērndārzniece. Tas, ka nebūs svinīgā skolas brīža, tik ļoti neatņem svētku sajūtu, jo bērni jau ir lieli un tik ļoti neilgojas redzēt vecākus pirmajā mācību dienā. Kaut atceros skolas laiku, kad pēdējās klases skolēni veda "pirmīšus"... Tas ies secen.

"Septembra stress", kā parasti, nekur nav īsti pazudis – kad jāizdara visas pulciņu u. c. svarīgās izvēles vai pēdējā brīdī noteikti kaut kas izrādās nenopirkts. Man ir zināms uztraukums par to, kā bērni iejutīsies klātienē, jo katrs no maniem bērniem attālinātajās mācībās ir juties atšķirīgi – viens laimīgs, ka varēja izvēlēties dzīvot laukos, bez dunas riņķī, un tādēļ uzlaboja mācību rezultātus. Cits, pretēji, nespēja sevi mobilizēt neklātienes mācībām, un sekmes, motivācija kritās. Un par daudz ierāvās datorā. Vēl vienam – viss diezgan neitrāli, elastīgi. Bažījos, kā bērni jutīsies maskās, – diviem tās būs jāvalkā. Spļaušanas testi gan man liekas pieņemama alternatīva. Viens, pilngadīgais dēls, pats izvēlējās vakcinēties. Ir arī zināmas bažas, vai nesāksies arī klases šķelšanās, kā tas neveselīgi notiek pieaugušo sabiedrībā. Kā jūtas citi vecāki?

Septembris kā mammai un skolotājai: "Man skolas pietrūkst vairāk nekā bērniem"





Foto: Privātais arhīvs

Arta Jurgenovska ir gan trīs skolēnu mamma, gan mūzikas skolotāja Jelgavas Valsts ģimnāzijā. Bērni mācīsies 3., 8. un 9. klasē. Ar kādām sajūtām Arta gaida šo mācību gadu?

"Kā mammai man, protams, gribas, lai bērni grib atkal iet skolā, izbauda burzmu un draugu klātbūtni. Šobrīd nevarētu teikt, ka viņiem ir šāda vēlme. Piemēram, mazākajam nemaz nepietrūkst "skolas kolhoza" – vislabāk ir kopā ar mammīti, mācoties individuāli. Teiksim, matemātikā var izspēlēt kafejnīcas situācijas ar rēķināšanu – tējiņa maksā tik, kūciņa tik. Kas nekaiš? Skolā būs 30 bērnu klase! Brīžiem ir sajūta, ka arī lielie ir "aizsēdējušies". Vēlos, lai viņi sajūt, ka kompānijā ir jaukāk.

Kā skolotāja tieši tāpat gaidu būšanu klātienē. Es nevarēju izturēt darbu pie datora! Ne velti esmu izvēlējusies profesiju, kur gribu būt cilvēkos un auditorijas priekšā.

Attiecībā uz 1. septembri kā mammai ir sajūta – jo lielāki bērni, jo vieglāk. Ir iestājies pilnīgs miers, tāda agrāk nav bijis. Tikai nesen sākām pirkt skolai nepieciešamo. Grūtāk bija, kad lielākie bērni, kuriem ir maza gadu starpība, bija mazi. Teiksim, 1. un 2. klasē nācās iepirkties atbilstoši garajiem sarakstiem: tādas krāsas, tādi krītiņi... Lielajiem iepirkšanās ir vienkārša: jāaizpilda penālis, dažas klades – un viss kārtībā. Ar garderobi ir sarežģītāk, jo katram ir sava gaume un vajag konkrētas firmas noteiktus apavus un apģērbus! Protams, saprāta robežās. Atceros, arī man šajā vecumā bija konkrētas vēlmes. Nebija gan tādu iespēju ieceres īstenot...

Kad bērni bija mazāki, apzināti izvēlējos mazāku slodzi darbā, lai pirms pieciem būtu mājās un atvases sagaidītu. Bet man šķiet, ka arī pusaudžiem kādā brīdī ir patīkami, ja mamma ir mājās...

Ja kopumā vērtē pagājušā gada attālinātās mācības, nevaru sūdzēties par saviem bērniem. Dzirdu, ka citiem bijušas lielākas grūtības, vajadzējis meklēt psihologa un psihiatra palīdzību... Protams, bija brīži, kad mums visiem "brauca jumts" – visiem pietrūka vienatnes, tukšas mājas. Taču viņi visu darīja un bija sekmīgi normas robežās. Kaut mācības un darbus bija izaicinoši plānot. Kā nekad novērtēju katru centu, kas ieguldīts mājas kredītā, jo laikā, kad īsti nevarēja tikt ārpus mājām, bija svarīga katram sava istaba. Tāpat – apkārtne. Kad vien bija starpbrīdis, centos atvases "izspert ārā", lai pabrauc ar riteni, skrituļdēli vai pamētā bumbu, aiziet uz tuvējo mežu... Arī ar datoru pieejamību problēmu nebija, jo palīdzēja skola.