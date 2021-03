'Domāju, man to nevajadzēs'. Var balsot, lai epidurālā anestēzija dzemdībās būtu bezmaksas

Sabiedrības iniciatīvu platformā "Manabalss.lv" var balstot par inicitaīvu, lai dzemdību sāpju remdēšana ar epidurālo anestēziju jeb analgēziju būtu bez maksas. Inicitatīvas autore ir Simona Dilāne, kura pati nesen, 25. februārī, pasaulē laidusi bērniņu.

Simona piedzīvojusi tik milzīgas sāpes, ka vēlējusies izmantot epidurālo anestēziju, kaut iepriekš to nebija plānojusi: "Domāju, ka man to nevajadzēs, būs labi, tomēr dzemdību sāpes izrādījās tik milzīgas, ārsti visu laiku mudināja, lai ņemu epidurālo anestēziju. Dzemdības bija ļoti ļoti smagas, paņēmu atsāpināšanu un tas vismaz palīdzēja atslābināties un koncentrēties."

Simona bērniņu dzemdēja Jūrmalas slimnīcā un, vēlāk runājot ar personālu, atklājies, ka arī viņi būtu priecīgi, ja valsts sponsorētu epidurālo analgēziju, jo gadās situācijas, kad dzemdē sievietes no nabadzīgākām ģimenēm, sāpes ir stipras, taču viņas finansiāli nevar to atļauties.

Epidurālā analgēzija Jūrmalas slimnīcā un Rīgas Dzemdību namā maksā 285 eiro.

Simona turpina: "Man kā cilvēkam, kuram gribas taisnību, šķiet svarīgi, lai mēs ne tikai runātu par demogrāfijas uzlabošanu, bet veidotu arī vidi un iespējas, kas to veicina. Man atsaukušās latvietes, kas dzīvo citās pasaules valstīs un brīnās, ka pie mums epidurālā anestēzija nav pieejama bezmaksas jebkurai sievietei. Piemēram, sievietes no Anglijas. Protams, ne visām sievietēm to vajag un ne visas grib – ir, kas dzemdē viegli un tas ir apsveicami, taču šai iespējai vajadzētu būt. Epidurālā anestēzija Latvijā bezmaksas ir tikai pie stingrām indikācijām, varētu teikt, jau kritiskos brīžos. Vai līdz tam jānonāk?"

Iniciatīvas "Manabalss.lv" būtība: Jebkurai sievietei, kura dzemdē, būtu jābūt pieejamai dzemdību sāpju remdēšanas iespējai par velti, taču pašlaik izvēle taisīt epidurālo anestēziju ir tikai tām sievietēm, kurām tam ir pietiekami daudz finanšu līdzekļu. Tāpēc epidurālai anestēzijai ir jābūt valsts apmaksātam pakalpojumam.

Sievietei tomēr būtu jābūt brīvai izvēlei, veikt vai neveikt epidurālo anestēziju lielu sāpju gadījumā. Ja sieviete nolemj, ka viņai šī anestēzija ir nepieciešama, šim pakalpojumam vajadzētu būt valsts apmaksātam.