'Dominā' sācies Lieldienu labdarības tirdziņš ar senioru darinājumiem

Lai pūpolsvētkos sanāktu ne vien oliņas ripināt, bet arī labus darbus padarīt, tirdzniecības centrs "Domina Shopping" organizē tradicionālo Lieldienu labdarības tirdziņu, kurā ikviens var iegādāties čaklo senioru no sirds darinātos rokdarbus un svētku dekorus, tādējādi sniedzot viņiem materiālo atbalstu.

Labdarības tirdziņš ir atvērts no 3. aprīļa un darbosies tirdzniecība centra "Domina Shopping" centrālajā laukumā līdz pat 9. aprīlim, katru dienu no pulksten 10 līdz 21. Par tā dalībniekiem ir kļuvuši Invalīdu un mazturīgo senioru atbalsta fonda (IMSA Fonds) desmit biedri no Rīgas, Ķekavas un Ādažiem, vēsta tirdzniecības centra pārstāvji.

Dzīves pieredzē bagātākais tirdziņa dalībnieks ir 91 gadu vecais Ārvalds Lūsis – viņš piedāvā ādas izstrādājumus, foto albumus, iesietas grāmatas un aproces. Turpat blakus ir iespējams sastapt arī rīdziniekus Aleksandru Lāci (85 gadi) un Māru Strodi (82 gadi), kuri priecāsies par ikvienu iegādāto klūgu un skalu pinumu vai adījumu un Lieldienu dekoru.

Protams, piedāvājumā ir arī daudzu iecienītie lina pirts dvieļi, sedziņas un galdauti – tos sarūpējusi ķekaviete Dzintra Pētersone (79 gadi). Bet vienaudzes Aina Giptere un Ināra Lapsa (71 gads) pārdod rūpīgi darinātos auskarus, ādas izstrādājumus, sapņu ķērājus, briļļu un atslēgu maciņus, iesietas viesu grāmatas un daudz ko citu. Savukārt Leonīds Kupčs (67 gadi), kurš pārstāv Vecumniekus, tirgo keramikas izstrādājumus.

Labdarības tirdziņa jaunākie, bet ne mazāk meistarīgie amatnieki, kā arī vārda brāļi – Jānis Ķite (64 gadi) un Jānis Ramnieks (50 gadi) – ir sarūpējuši koka virtuves piederumus un ādas galantēriju. Visbeidzot atbalsta biedrība cilvēkiem ar invaliditāti "Gaismas stars" piedāvātajā klāstā ir keramikas izstrādājumi, šūtas mīkstās rotaļlietas un iepirkumu somas.

"Sociāli atbildīgi pasākumi, kā labdarības Lieldienu tirdziņš, ir mūsu tirdzniecības centra neatņemama sastāvdaļa. Tiem vienmēr ir ļoti īpaša, pozitīva un miermīlīga gaisotne, kuru vērts izbaudīt. Līdztekus aicinu ikvienu mūsu apmeklētāju iegriezties ne vien sirsnīgajā tirdziņā, bet arī 7., 8. un 9. aprīļa pēcpusdienās piedalīties daudzveidīgajās aktivitātēs, spēlēs, konkursos un darbnīcās, kuras esam sarūpējuši Lieldienu svinību ietvaros," aicina tirdzniecības centra direktore Dina Bunce.