'Domina Shopping' būs pieejamas bezmaksas stilistu konsultācijas

Tirdzniecības centrs "Domina Shopping" radījis jaunu bezmaksas pakalpojumu – iepirkšanās profesionāla stilista pavadībā "Šopings ar Dominas stilistu". No aprīļa ik mēnesi veikala lojalitātes aplikācijas "DO Shopping" lietotājiem būs iespēja reģistrēties bezmaksas vizuālā tēla konsultācijām pie vienas no tirdzniecības centra stilistēm – Indras Salcevičas vai Alīnas Osipovas.

"Mēs visi gribam izskatīties moderni un stilīgi, lai arī kādus laikus pārdzīvojam, tomēr nereti apjūkam modes tendenču daudzveidībā, kas mainās katru sezonu. Tāpēc mēs, Dominas komanda, nolēmām kaut par kripatiņu atvieglot mūsu lojālo klientu ikdienu, dāvinot viņiem iespēju saņemt pieredzējušu stilistu konsultāciju bez maksas. Iesakām izmēģināt šo iespēju ikvienam, lai arī kādi būtu iepirkšanās paradumi, jo profesionālu stilistu padomi ļaus labāk orientēties ne vien jaunāko kolekciju klāstā, bet arī saprast, kādas modes tendences vislabāk piestāv – kādas bāzes lietas ir nepieciešamas garderobē, kā stilīgi sakombinēt šķietami nesavienojamas lietas un atrast "odziņas" veikalu piedāvājumos," saka Dina Bunce, t/c "Domina Shopping" direktore.

Sākotnēji bez maksas katru mēnesi būs pieejamas 16 stilistu konsultācijas. Katra konsultācija ilgs pusotru stundu, kuras ietvaros stilists kopā ar klientu apmeklēs vairākus "Domina Shopping" veikalus, kopīgi atrodot tādu apģērbu, apavus un aksesuārus, kas vislabāk izcels konsultējamā vizuālo tēlu un personību.

Divas stilistes katrai gaumei

Ja ir nepieciešamība pēc pārdomātas bāzes garderobes ikdienai, īpaši svinīga tērpa, vai arī vajadzīga konsultācija par figūras koriģēšanu ar apģērba palīdzību un "Plus Size" modi, ieteicams reģistrēties Indras Salcevičas konsultācijām. Viņa, būdama ne vien pašmāju slavenību un populāru mediju projektu stiliste, bet arī modes dizainere, sniegs padomus par visiem šiem un citiem stila jautājumiem sievietēm, vīriešiem un arī bērniem.

Bet, ja ir vēlme, lai apģērbs būtu aktuāls vairāk par vienu sezonu vai kļūtu košāks un aksesuāriem bagātāks, ieteicams pieteikties Alīnas Osipovas konsultācijām. Iepērkoties kopā ar viņu, būs iespējams uzzināt, kādas akcentu saturošas preces nepieciešams iegādāties, lai izveidotu mūsdienīgu un daudzfunkcionālu tēlu.

Lietotne bez maksas pieejama lejupielādei "App Store" un "Google Play". Plašāka informācija par konsultācijām pieejama šeit.