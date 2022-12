Dumpinieciskums un makarūnu pasteļkleitas. Zināmi 'Modes Manifestācijas 2022' uzvarētāji

Deviņu finālistu radošajā sacensībā par uzvarētāju kategorijā "vidējā izglītība" un "Grand Prix" ieguvēju kļuva Nikola Anna Ekšteine no Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas ar kvalifikācijas darba kolekciju "For.War.ded". Kategorijā "bakalaura studijas" tika nominētas divas uzvarētājas – Sigrijas Mintikas kolekcija "Magic tea", bakalaura darbs Latvijas Mākslas Akadēmijā, un Rīgas Tehniskās universitātes studentes Aļisas Ļeksunovas kolekcija "Fleneur". Kategorijā "maģistra studijas" uzvarēja Jūlijas Volkinšteines kolekcija "Mežonīgā smeldze", maģistra darbs Latvijas Mākslas akadēmijā.

Konkursa finālā bija redzamas visu deviņu finālistu kolekcijas. Kategorijā "vidējā izglītība" tika demonstrētas Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas absolvenšu Nikolas Annas Ekšteines un Alises Sedliņas-Brūderes, Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas "Saules skola" absovenšu Maritas Kovko un Danas Lukaševičas kolekcijas un Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolu absolventes Madaras Dāvidas kolekcija.

Kategorijā "bakalaura studijas" tika prezentētas divas Latvijas Mākslas akadēmijas studenšu Džeina Lubānes un Sigrijas Mintikas kolekcijas un Rīgas Tehniskās universitātes materiālu tehnoloģijas un dizaina bakalaura programmas studentes Aļisas Ļeksunovas kolekcija.

Savukārt kategorijā "maģistra studijas" tika prezentēta Jūlijas Volkinšteines kolekcija radīta maģistra studiju ietvaros Latvijas Mākslas akadēmijā. Konkursa fināla skatītājiem bija iespēja vērot "Modes Manifestācija 2021" uzvarētājas kategorijā "maģistra studijas" – Elīnas Grīnbergas jaunāko kolekciju "Nepabeigts".

Konkursantu darbos šogad padziļināti risināta ilgtspējības tēma izgaismojot jautājumus, kā nenodarīt tālāku bojājumu videi, reizē saglabājot radošumu un rūpējoties par valkātāja vajadzību pēc pašizpausmes un vēlmi būt oriģinālam savās izvēlēs. Rezultātā vērojama pretošanās tendencēm un fokuss uz dizainu, kas būs aktuāls gadiem. Darbu autori eksperimentē ar "unisex" konceptu, dabiskiem un lietotiem materiāliem, kā arī bezatlikuma šūšanas tehnoloģijām.

Par Ekšteines kolekciju



Foto: Uldis Vilks. Ekšteines (pa kreisi) un Volkinšteines kolekcijas tērpi



Šī kolekcija ir autores kvalifikācijas darbs Liepājas Mūzikas mākslas un dizaina vidusskolā. Anna Nikola šobrīd studē Latvijas Kultūras akadēmijā bakalaura programmā "Radošās industrijas". Iedvesma kolekcijai Nikolai Annai nākusi no Tomboy subkultūras – sievietēm ar puicisku uzvedību, kuras savā ģērbšanās stilā tiecas saglabāt izteiktu dumpinieciskumu. Tērpos dominē daudzveidīgu griezumu virsjakas un apmetņi. Kolekcijas audumu apdrukas ir dizaineres autordarbs. Tās veidotas sublimācijas tehnikā, bet faktūru daudzveidošanai izmantota lāzergriezšana. Novatoriska pieeja redzama arī apdrukās izvēloties iestrādāt QR kodu. Noskenējot kodu ir iespējams ielūkoties kolekcijas radīšanas procesā. Nikola Anna savu kolekciju redz valkājam radošus, ambiciozus un mākslai atvērtus cilvēkus, kuri nebaidās eksperimentēt un būt pamanāmi.

Par Mintikas kolekciju



Konkursa kolekcija "Magic tea" ir Mintikas bakalaura darbs Latvijas Mākslas akadēmijā. Šobrīd viņa aktīvi strādā pie sava zīmola izveides un realizē klientu vēlmes izpildot individuālos pasūtījumus. Mintikas kolekciju "Magic tea" iedvesmojis emociju haoss un iztēles augļi, kas spontanitātes rezultātā nokļuvuši realitātē. Kolekcijā trim no septiņiem apģērbu komplektu radīšanā izmantota ekoloģiska apģērba krāsošanas tehnika, tādā veidā iegūstot gan maigi pelēkus, gan dūmakaini violetus toņus, kurus papildina autores radīti raksti. Lielākā daļa apģērbu tiek dekorēti ar dažāda izmēra pērļu izšuvumiem un galvas rotām. Katrā siluetā iekļautas arī stilizētas ziedu formas, tā radot caurviju ziedu un pērļu stāstu. Autore savus tērpus redz valkājam sievietes, kuras saista noslēpumaina, sievišķīga stila tērpi.

Par Ļeksunovas kolekciju



Šī kolekcija radīta mācoties Rīgas Tehniskās universitātes materiālu tehnoloģijas un dizaina bakalaura programmas trešā kursā. Kolekcijas idejas pamatā ir aizvien pieaugošā tehnoloģiju ietekme gan uz savstarpējo komunikāciju, gan atpūtu, akcentējot pārmērīgas informācijas apjoma dēļ radīto nogurumu un pieaugošo stresa līmeni cilvēkos. Kolekcija ir autores personisko pārdzīvojumu atspoguļojums. Tērpus vieno melnbaltā toņu gamma un nosacīti nevērīgs izskats. Kārtas tērpu vizuālais saturs simbolizē stresa atstātās pēdas, iekšējo un ārējo haosu, un teju nepārvaramu nogurumu. Kolekcijas tērpus autore veidojusi kā spēli ar dažādu biezumu materiāliem un izgriezumiem. Sasienamie elementi integrēti, lai tērpu valkātāja varētu apģērbu pielāgot ķermeņa aprisēm. Autore savu kolekciju redz valkājam drosmīgas, radošas sievietes, kurām patīk izcelties un atšķirties.

Par Volkinšteinas kolekciju



Kolekcija "Mežonīgā smeldze" ir Volkinšteinas maģistra studiju darbs Latvijas Mākslas akadēmijā. Kolekcijas idejas pamatā ir kino kā lielisks veids aizmirsties no ikdienas rutīnas. To iedvesmojuši divi it kā nesavienojami kino žanri – vesterns un kostīmu drāma. Dizainere centusies savienot pretstatus – vesternu skaudrumu un mežonību ar Marijas Antuanetes laika izsmalcinātību – makarūnu pasteļkleitām un volāniem. Autore kolekcijas varoni redz kā neatkarīgu sievieti ar milzīgu gribasspēku, sava ceļa gājēju, kurai patīk būt kustībā, vienlaikus esot emocionālai un romantiskai. Kolekcijā izmantota stepēšanas tehnika, izšuvumi, volāni un panniers, kā arī radītas rotas no porcelāna. Kā ilgtspējības aspektus kolekcijā autore min kvalitatīvo audumu izvēli, audumu atlikumu lietošanu un materiālu pārpalikumu izmantošanu somu veidošanā. Jūlija redz savu kolekciju valkājam radošas sievietes ikdienā un svētkos.

Konkursa žūrijas priekšsēdētāja bija modes žurnāliste un profesore Ļuba Popova (Liubov Popova) no Milānas Jaunās mākslas akadēmijas ("NABA-Nuova Accademia di Belle Arti"), kurai ir vairāku desmitu gadu pieredze darbā ar itāļu modes namiem un kura ir modes vēstures grāmatu autore. Tāpat žūrijā būs modes dizainere Baiba Ripa, žurnāla "Lilit LOOK" galvenā redaktore un stila dizainere Kristīne Rudzinska, žurnāla "Pastaiga" modes redaktore Anita Sedliņa, un Latvijas Modes palātas vadītāja Dita Danosa.

Konkursa modes skates ieraksts būs skatāms nacionālās apraides televīzijā "TV24" 25. decembrī pulksten 16 un 26. decembrī pulksten 9.30.