Durvis vēris 'Laimas' labdarības namiņš; šogad darbosies virtuāli

15. novembrī durvis verīs "Laimas" labdarības namiņš, kas dod iespēju sagādāt prieku 1200 bērniem no astoņiem Latvijas novadiem un pilsētām, sarūpējot tik ļoti kārotās Ziemassvētku dāvanas. Ņemot vērā aktuālos epidemioloģiskās drošības pasākumus, labdarības namiņš darbosies virtuālajā vidē – "laimasnamins.lv", savukārt pie "Laimas" pulksteņa novembra izskaņā būs izvietots vides stends, godinot un pateicoties šīs labdarības iniciatīvas atbalstītājiem, informē pārtāvji.

Šī labdarības iniciatīva, kas šogad svin savu desmitgadi, norisinās sadarbībā ar Latvijas reģionu sociālajiem dienestiem. Pateicoties tiem, "Laimas" labdarības namiņā ir kartītes no bērniem, kas dzīvo dažādu sociālo statusu ģimenēs. Svinot šīs iniciatīvas dekādi, "Laima" vēl papildus dāvinās saldus mirkļus 10 tūkstošiem bērnu visā Latvijā.

Valsts prezidents Egils Levits kopā ar kundzi Andru Leviti arī šogad turpinās tradīciju piepildīt kāda bērna sapni: "Mums ir liels gandarījums, ka jau 10 gadu "Laimas" labdarības namiņa iniciatīva ir Ziemassvētku brīnums Latvijas bērniem. Šī akcija piepilda svētku laiku ar gaišumu un mīlestību gan mazajiem dāvanu saņēmējiem, gan dāvinātājiem. Sirsnīgi pateicamies "Laimas" labdarības namiņa komandai!".

"Laime neizriet no tā, ko mēs saņemam. Laime izriet no tā, ko mēs dodam citiem. "Laimas" labdarības namiņš simbolizē visu to labo un jauko, ko vēlamies dot gan saviem mīļajiem un tuvajiem, gan citiem cilvēkiem. Esmu gandarīts, ka jau 10 gadus darām labu un pašaizliedzīgu darbu – ienesam gaišumu un patiesu prieku tūkstošiem Latvijas ģimeņu, neskatoties uz to, kādus izaicinājumus mums nākas piedzīvot. Pateicos ikvienam, kas šo gadu laikā ir sarūpējuši kārotās dāvanas, tādējādi apliecinot, ka sapņi patiešām piepildās, ja vien to ļoti vēlas. Cilvēku atsaucība iedvesmo arī turpmāk radīt svētku sajūtas, raisīt neviltotu prieku ģimenēs. Ticu, ka arī šogad, svinot šīs tradīcijas desmitgadi, mēs iepriecināsim bērnus un viņu mīļos tuvos un tālos valsts nostūros. Visiem novēlu gaišus un sirsnīgus tuvojošos svētkus, un lai dāvināšanas prieks vairo pozitīvas emocijas!" pauž Toms Didrihsons, "Orkla Latvija" valdes priekšsēdētājs.

Ikviens atbalstītājs ir aicināts virtuāli apmeklēt "Laimas" labdarības namiņu no 15. novembra līdz 19. decembrim projekta mājaslapā. Šajā namiņā būs iespēja iepazīties ar visām bērnu gatavotajām kartītēm un vēlmēm, kā arī ērti izvēlēties sev sirdij tuvākās, kuras piepildīt. Kad kartīte izvēlēta un dāvana sarūpēta, ikviens aicināts aizpildīt piegādes formu projekta mājaslapā. Savu dāvanu sūtītājs varēs ērti nodot tuvākajā "DPD" paku skapī (kādā no 206 "Pickup" punktiem visā Latvijā) vai lielākas dāvanas nosūtīt ar "DPD" kurjeru bez maksas.