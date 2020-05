Dzemdību namā un citviet atsāks ģimenes dzemdības; jārēķinās ar ierobežojumiem

No piektdienas, 15. maija, Rīgas Dzemdību namā (RDN) dzemdībās atkal drīkstēs piedalīties arī topošā bērniņa tētis vai cita pacientei tuva persona, informē Dzemdību nama mārketinga un korporatīvās komunikācijas vadītāja Baiba Auzāne. Vienlaikus arī citas Latvijas slimnīcas, kas nodrošina dzemdību pakalpojumus, atsākušas ģimenes dzemdības – no 11. maija Liepājas Reģionālā slimnīca, bet no 14. maija Vidzemes slimnīca Valmierā.

Dzemdību namā pavadošajai personai būs jābūt pilnībā veselai un sniegtās informācijas patiesums par savu veselības stāvokli jāapliecina ar parakstu. Tāpat topošās māmiņas atbalstītājam būs jāiegādājas un jālieto vienreizlietojams tērps un apavi (komplekts pieejams arī Dzemdību nama Uzņemšanas nodaļā). Sejas aizsargmaskas RDN aicina iegādāties jau iepriekš – tās var būt gan medicīniskās maskas, gan auduma maskas; tām jābūt iepriekš neizmantotām (iepakojumā).

Pēcdzemdību istabā vienas pavadošās personas klātbūtne atļauta individuālajās ģimenes palātās, ja šī persona ir piedalījusies ģimenes dzemdībās vai ieradusies vienlaicīgi ar pacienti uz plānveida operāciju. Ja pavadošā persona, kas pēcdzemdību periodā uzturas ģimenes palātā, atstās Dzemdību namu, tad atpakaļ ielaista netiks un uz viņu arī attieksies apmeklējumu aizliegums.

Tā kā Dzemdību namā kafejnīca šobrīd nedarbojas, un pavadošās personas ar ēdināšanu netiek nodrošinātas, tētiem būs atļauts pieņemt pasūtījumus no ēdienu piegādātājiem Dzemdību nama foajē.

Gadījumos, ja bērniņš pasaulē nāks ar ķeizargrieziena palīdzību (akūtu vai plānotu), pavadošai personai operāciju zālē uzturēties nebūs atļauts, tomēr drīkstēs pavadīt dzemdētāju uz stacionāru un sagaidīt māmiņu un jaundzimušo pēcdzemdību istabā.

Iepriekš piesakoties, topošie un jaunie vecāki no 15. maija atkal varēs apmeklēt arī Ģimenes skolas lekcijas un nodarbības. Aktuālais lekciju un nodarbību saraksts pieejams Dzemdību nama mājaslapā "rdn.lv" un "Facebook" kontā. Pieteikšanās uz ambulatoriskajiem pakalpojumiem un Ģimenes skolas nodarbībām pa tālruni 67011232.

No šodienas, 13. maija Dzemdību namā ir atjaunoti arī vairāki ambulatoriskie pakalpojumi (ultrasonogrāfijas izmeklējumi jaundzimušajiem un ginekoloģiskajām pacientēm, vakcinācijas pakalpojumi, okulista apmeklējums). Pakalpojumi tiks sniegti tikai ar iepriekšēju pierakstu, un joprojām spēkā ir nosacījums, ka paciente uz ambulatoriskajām vizītēm un USG izmeklējumiem ierodas viena, bez pavadošās personas.

Savukārt Liepājas Reģionālā slimnīca atsāka ģimenes dzemdības 11. maijā, taču arī šajā dzemdību iestādē jāievēro stingri noteikumi. Kā norādīts slimnīcas mājaslapā, dzemdētājas pavadošajai personai atļauts būt līdzās vien dzemdību nodaļā, ar parakstu jāapliecina, ka persona ir vesela un neatrodas pašizolācijā vai karantīnā. Tāpat dzemdētājai un partnerim pēc nonākšanas dzemdību palātā tiek veikti Covid-19 skrīninga izmeklējumi. Partnerim līdzi jābūt medicīniskajām aizsargmaskām, kas jāmaina ik pēc 3–4 stundām, jānodrošinās arī ar savu ūdeni un ēdienu, jo partnerim ir aizliegts atstāt nodaļas telpu. Ar visiem nosacījumiem var iepazīties Liepājas Reģionālās slimnīcas mājaslapā šeit.

Sākot ar ceturtdienu, 14. maiju, ģimenes dzemdības atsāksies arī Vidzemes slimnīcā Valmierā. Līdzīgi kā citviet, partnerim vai atbalsta personai, kas piedalīsies dzemdībās, pēc dzemdību nodaļas atstāšanas pavadošā persona nodaļā vairs atgriezties nevarēs. Plašāka informācija Vidzemes slimnīcas mājaslapā šeit.