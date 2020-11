Dzemdību nams vienojies ar 'Centrālo laboratoriju' par eksprestestu veikšanu

Rīgas Dzemdību nama (RDN) Uzņemšanas nodaļā hospitalizētām pavadošajām personām, kuras nevarēs uzrādīt negatīvu Covid-19 testu, rasta iespēja "SARS/COv 2" ātro testu veikt turpat Uzņemšanas nodaļā, vēstī RDN savā mājaslapā.

Testa cena ir 45 eiro. Atkarībā no laboratorijas noslodzes, testa rezultāts būs pieejams 5 stundu laikā.

Grūtniecēm, dzemdētājām un nedēļniecēm, kas stājas hospitālī, Covid-19 testēšanu veic bez maksas.

Atgādinām, ka saistībā ar epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanos, Dzemdību namā ieviesti stingrāki ierobežojumi. Bet no 5. novembra piedalīties ģimenes dzemdībās un uzturēties kopā ar pacienti ģimenes palātās drīkst tikai tās pavadošās personas, kuras var uzrādīt negatīvu Covid-19 testu. Tests ir derīgs 72h no testa veikšanas vai 48h no pārskata sastādīšanas brīža. Derīgi ir tikai Latvijā atzīti, sertificētās laboratorijās veikti testi.

Ja ir sākušās dzemdības, bet testa rezultāti pavadošajai personai vēl nav saņemti, tad pēc Covid-19 negatīva rezultāta sagaidīšanas, persona drīkst pievienoties dzemdētājai vēlāk – dzemdību procesā vai pēcdzemdību istabā – ģimenes istabā, norādīts RDN mājaslapā.