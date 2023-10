Edgars Rinkēvičs, iekāpjot nākamajā gadu desmitā: 'Viss tikai sākas'

Nupat apaļu 50 gadu jubileju nosvinēja sabiedriskais un politiskais darbinieks, ilggadējais ārlietu ministrs, šobrīd Latvijas Valsts prezdients – Edgars Rinkēvičs. Viesojoties "Radio SWH" raidījumā "Ar dziesmu par dzīvi", viņš stāsta, ar kādām sajūtām svinējis savu dzimšanas dienu un vai būšana prezidenta amatā maina svētku svinēšanas paradumus.

Taujāts par to, kādas sajūtas ir šobrīd, sasniedzot jaunu desmitgadi, Rinkēvičs stāsta: "Man likās, ka dzīve beidzas tad, kad ir 20 gadu jubileja. Tad šķita – ārprāts, tāds cienījams vecums, ka vairs jau neko dzīvē nepadarīs. 30 gados likās – nu, gan jau viss skaistais ir aiz muguras. 40 gados – varbūt tik traki nav? 50 gados, ka ir gana daudz vēl ko darīt. Kaut kā ļoti interesanti, – jo kļūsti vecāks, jo vairāk šķiet, ka, patiesībsakot, viss tikai sākas. Man tiešām ir tāda sajūta, ka vēl šis tas ir priekšā."

Jau kopš 2009. gada, ar izņēmumu kovida laikā, Rinkēvičs savas dzimšanas dienas sagaidījis Ņujorkā (ASV) – ANO Ģenerālās asamblejas laikā. "Dažādos amatos, bet tā sanācis," viņš piebilst, "Šī bija īpaša ar to, ka sāku svinēt Ņujorkā, beidzu Bostonā – pavisam sirsnīgā atmosfērā, tiekoties ar latviešiem gan no Bostonas, gan citām Amerikas pilsētām, arī no Rīgas, ar ļoti jaukiem suminājumiem un skaistām dziesmām un, protams, daudz laba vēlējumiem visos soctīklos."

Prezidents atzīst, ka šobrīd nejūtoties kaut kā īpašāk: "Ja godīgi, nav man tādas ļoti īpašas sajūtas, ka kaut kas tagad fundamentāli ir citādāk, – vai nu man ir jākļūst nopietnākam, prātīgākam, es nezinu, tādam skābākam. Man nepatīk plašas svinības jebkurā gadījumā un tāpēc es pat neteiktu, ka bija kaut kāda īpaša sajūta, – ka nu prezidenta dzimšanas diena ir īpaši atšķirīgāka no ārlietu ministra vai no Latvijas Universitātes studenta, vai radio žurnālista dzimšanas dienas."

