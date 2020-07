EK informē par bērniem bīstamajām precēm: nedrošas pat mīkstās rotaļlietas

Ikvienam vecākam ir jāpiemīt gluži vai "vanaga acij" – jāspēj pamanīt un novērtēt jebkādus potenciālus riskus bērna labklājībai. Diemžēl nereti bīstami var izrādīties pat šķietami droši produkti. Eiropas Komisija (EK) šodien informē par rezultātiem pērn aizsāktajā programmā "CASP 2019", kuras ietvaros pārbaudīti dažādi produkti un to potenciālie riski.

Nupat ir noslēgusies pērn aizsāktā programma "CASP 2019", kuras ietvaros tika pārbaudītas mīkstās rotaļlietas, akumulatori, lādētāji, bērnu velokrēsliņi, mikromobilitātes ierīces un staipīgās gļotas. Konkrētos izstrādājumus izpētei Eiropas Svienības līmenī izvēlējās valstu kompetentās iestādes, savukārt pārbaudes tika veiktas identiskos apstākļos akreditētās Eiropas laboratorijās, informē EK pārstāvis.

Kā atklāj EK – 2019. gadā saņemti 2243 brīdinājumi par bīstamiem produktiem, savukārt veiktas 4477 darbības, reaģējot uz šiem produktiem. Kopumā Eiropas Savienībā visbiežāk ziņots par bīstamām rotaļlietām, mehāniskajiem transportlīdzekļiem un apģērbiem, tekstilizstrādājumiem un modes precēm. Saistībā ar šīm precēm visbiežāk brīdināts par traumām, ķīmiskajiem un nosmakšanas riskiem.

Latvijā visvairāk ziņots par bīstamām rotaļlietām spuldzīšu virtenēm un ķīmiskajiem produktiem. Vairāk izteikti brīdinājumi par ķīmiskajiem, vides un nosmakšanas riskiem. Lietuvā statistika ir līdzīga – visbiežāk brīdināts par rotaļlietām, taču uzmanība pievērsta arī kosmētikas līdzekļiem un apģērbam. Par šīm produktu kategorijām visbiežāk brīdināts arī Igaunijā.

Vispārējā produktu drošības direktīva (GPSD) nosaka, ka visiem tirgū esošajiem izstrādājumiem ir jābūt drošiem. Vienlaikus šī direktīva neattiecas uz medikamentiem, medicīniskajām ierīcēm un pārtikas produktiem, kurus reglamentē īpaši tiesību akti. Direktīvas ietvaros uzņēmumiem un valsts iestādēm ir pienākums nodrošināt to, ka pārdošanā ir tikai droši izstrādājumi, turklāt uzņēmumiem ir jāinformē patērētāji par visiem riskiem, kas saistīti ar piegādātajiem produktiem. Viņiem arīdzan ir jāpārliecinās, ka jebkādus tirgū esošus bīstamus izstrādājumus var izsekot, lai nepieciešamības gadījumā tos no tirgus varētu izņemt.

Saskaņā ar direktīvu valstu iestādēm ir jāapmainās ar informāciju par tirgū atrastajiem bīstamajiem produktiem. Būtiski ir izplatīt informāciju starp visām dalībvalstīm, lai ātri varētu veikt Eiropas mēroga pasākumus.

"CASP 2019" programmas ietvaros atklāts, ka 34 procenti no pārbaudītājām mīkstajām rotaļlietām, 11 procenti no akumulatoriem, 65 procenti no lādētājiem, 100 procenti no bērnu velokrēsliņiem un 80 procenti gan no mikromobilitātes ierīcēm un staipīgajām gļotām nav atbilstošas tirgum. Tas gan nenozīmē to, ka šie produkti noteikti rada kaitējumu patērētājam, taču ir jāņem vērā iespējamie riski.

Produktu pārbaudē vērtēti daudzi faktori, piemēram, mīkstajām rotaļlietām to ķīmiskā drošība, akumulatoriem pārdegšanas riski, lādētājiem to elektriskā drošība, velokrēsliņiem konstrukciju stabilitāte un tamlīdzīgi.

EK pārstāvji preses konferencē uzsvēruši, ka liela nozīme šajā jautājumā arī ir internetam. Skaidrs, ka mūsdienās ir iespējams iegādāties praktiski jebko, turklāt nereti arī par zemām cenām. Tieši tāpēc ir svarīgi veidot veiksmīgu sadarbību ar uzņēmumiem, lai nodrošinātu patērētāju drošību.