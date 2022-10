Ekskursijas, koncertzāles aizkulises un spēles. Ko skolēnu brīvlaikā darīt Jūrmalā

Skolēnu rudens brīvlaikā Jūrmala aicina ģimenes ar bērniem doties dažādās izzinošās un aktīvās ekskursijās, apmeklēt muzejus, ielūkoties Dzintaru koncertzāles aizkulisēs, kā arī izstaigāt jaunatklātās orientēšanās spēles maršrutu, informē pašvaldībā.

Rudens ekskursiju nedēļa

No 24. līdz 30. oktobrim Jūrmalā varēs apmeklēt dažādas ekskursijas. Jūrmalnieki un pilsētas viesi aicināti doties pārgājienos, apskatīt muzejus, uzzināt par Jūrmalas ugunsdzēsēju ikdienu, iepazīties ar ūdens iegūšanas un attīrīšanas procesu, Ķemeru kūrorta vēsturi un Jūrmalas centra slavenākiem un mazāk zināmiem objektiem, kā arī ielūkoties Dzintaru koncertzāles aizkulisēs un Bērnu un jauniešu centra mīļdzīvnieciņu istabā.

Ekskursijas būs pieejamas gan maksas, gan bez maksas. Apskatīt ekskursiju kalendāru, kā arī pieteikties ekskursijām var mājaslapā "visitjurmala.lv" sadaļā "Sezonas aktualitātes" vai pa tālruni 67147900 Jūrmalas Tūrisma informācijas centrā. Vietu skaits ir ierobežots, tādēļ ekskursijām jāpiesakās savlaicīgi.

Jauna orientēšanās spēle Bulduros

No 25. oktobra Jūrmalā būs pieejama jauna orientēšanās spēle "Staigājam – izzinām. Arhitektūra". Spēle ir veltīta Jūrmalas arhitektūrai un ļaus ne tikai izstaigāt vēsturisko Vecbulduru rajonu, bet arī papildināt savas zināšanas ar ēku arhitektūras detaļu nosaukumiem. Maršruta karte ar uzdevumiem būs pieejama mājaslapā www.visitjurmala.lv 25. oktobrī. No 25. līdz 29. oktobrim laikā no 10 līdz 17 par pareizi izpildītiem uzdevumiem varēs saņemt saldu suvenīru maršruta pēdējā punktā – Bulduru Izstāžu namā, un pie reizes apskatīt arī izstāžu nama ekspozīcijas. Ieeja Bulduru Izstāžu namā ir bez maksas.

Foto: Publicitātes foto

Dabas takas Ķemeros

No 24. līdz 30. oktobrim ikviens, saņemot darba lapas Meža mājas informācijas centrā, varēs izzināt Lūžņa grāvja taku (Meža mājas darbalaiks ir no pulksten 10.30 līdz 16). Lūžņu grāvja sēravota maršruts piedāvā pastaigu pa Ķemeru apkārtnes mežiem un iespēju iepazīt spēcīgāko no Ķemeru apkārtnes sēravotiem. Pēc maršruta apmeklēšanas, parādot pareizās atbildes, var tikt pie mazām balvām.

No 24. līdz 31. oktobrim ikviens aicināts doties pastaigā Melnalkšņu dumbrāja laipā Halovīna noskaņās. Taka īsas pastaigas laikā aicina iepazīt pārmitru platlapju mežu – melnalkšņu dumbrāju Vēršupītes krastos. Laipa atrodas dabiskā, cilvēku maz ietekmētā Vēršupītes palienes mežā, kurā galvenokārt dominē melnalksnis, taču ir arī apses, atsevišķi ozoli un oši. Maršruts ir izzinošs, kuru var iet individuāli, bez iepriekšējas pieteikšanās jebkurā laikā.

Dabas takas maršruti pieejami mājaslapā "visitjurmala.lv" sadaļā "Maršruti".

Atpūtas vietas

Skolēnu rudens brīvlaikā var apmeklēt jau iecienītas ģimeņu atpūtas vietas Jūrmalā. Doties sportiskā piedzīvojumā "Jūrmalas tarzāns" un Tīklu parka trasēs Dzintaru mežaparkā, piedzīvojumā "Līvu Akvaparkā", uzkāpt 42 metrus augstajā Ķemeru ūdenstornī, kā arī apskatīt Jūrmalas muzejus un izstāžu zāles.

Vairāk informācijas par atpūtas iespējām Jūrmalā meklē mājaslapā.