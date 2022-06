Elektrodroši saulgrieži: Nekur ugunskuru elektroapgādes infrastruktūras tuvumā!

Lai svētkus aizvadītu priecīgi un bez nepatīkamiem starpgadījumiem, ir jālīgo droši, tostarp jāatceras arī par elektrodrošību. A/S "Sadales tīkls" sniedz sešus ieteikumus elektrodrošai līgošanai.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Nekur ugunskuru elektroapgādes infrastruktūras tuvumā



Bez ugunskura Jāņu naktī – nekādi, bet noteikti izraugies tam drošu vietu! Pārliecinies, ka izvēlētā vieta neapdraudēs ne pašus līgotājus, ne arī elektroapgādes infrastruktūru – elektrolīniju balstus, vadus, transformatoru apakšstacijas, sadalnes. Pretējā gadījumā var gan sabojāt elektrotīklu, svētkos traucējot elektroapgādi simtiem vai pat tūkstošiem cilvēku, gan arī radīt elektrotraumu gūšanas riskus svinētājiem.



Ārā neizmanto elektroierīces, kas paredzētas telpām



Brīvdabas kino mājas iekšpagalmā, no viesistabas aizņemoties nesen iegādātu platekrāna televizoru, – izklausās pēc lieliskas idejas? Tā darīt noteikti nevajag, jo ir bīstami ārā izmantot iekštelpām paredzētu elektrotehniku. Šīm ierīcēm nav nepieciešamās mitruma aizsardzības klases. Pieskati, lai ārā netiek izmantoti arī telpām paredzēti pagarinātāji vai lampiņu virtenes.

Pirms lieto elektroierīci, pievērs uzmanību tās marķējumam IP, kas norāda, kādos apstākļos to var izmantot. Ārā lieto tikai tās ierīces, kas atbilst vismaz marķējumam "IP44":

Marķējums "IP20" norāda, ka iekārta ir paredzēta lietošanai tikai sausās telpās, jo iekārtas izolācija nav mitrumizturīga.

Marķējums "IP44" norāda, ka iekārta ir paredzēta lietošanai ārā un ir izturīga pret mitrumu un laikapstākļu maiņu, taču nav paredzēta iemērkšanai ūdenī.

Marķējums "IP67" norāda, ka iekārta ir paredzēta lietošanai ārā un ir ūdens un mitruma izturīga.

Uzmanīgi ar elektrību pie ūdens



Dažiem Jāņu svinēšana nav iedomājama bez iešanas pirtī vai svinībām skaista ezera vai upes krastā – ja plāno šādas aktivitātes, pārliecinies, lai elektroierīces un vadi nav ūdens tuvumā, "nemaisās pa kājām". Ūdens teicami vada elektrisko strāvu, tāpēc šo elementu satikšanās var radīt pat nāvējošu elektrotraumu. Pārdomā elektroierīču novietojumu arī virtuvē un vannasistabā – jo tālāk no šķidrumiem un karstuma avotiem, jo drošāk.



Pērkona negaisa gadījumā atvieno elektroierīces no rozetes



Jā, tas nav mīts, bet gan svarīgs drošības pasākums – ja ēka nav aprīkota ar zibens un pārsprieguma aizsardzības sistēmām, negaisa laikā elektroierīces darbināt ir bīstami – tās ir jāatvieno no rozetes. Tas ir būtiski, jo nav prognozējama zibensizlādes vieta – tā var skart arī dzīvojamās vai biroju ēkas, radot krasu sprieguma paaugstināšanos nama elektrotīklos, un šis pārspriegums var būt pat 20 reizes augstāks par īpašumā esošo iekārtu darba spriegumu. No zibens radīta pārsprieguma nereti tiek bojāti televizori, to dekoderi, datori, apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas iekārtas, veļas un trauku mazgājamās mašīnas, kopētāji un cita sadzīves tehnika.



Kulinārijas maratonā nepārslogo elektrotīklu



Kamēr elektriskajā cepeškrāsnī lēni gatavojas speķa pīrādziņi, paralēli jāgatavo mīkla kūkai, talkā ņemot blenderi, bet atpūtas nav arī trauku mazgājamai mašīnai, kas ir neatsverams palīgs svētku rosībā. Jāatceras, ka, vienlaikus lietojot vairākas ierīces, īpaši, ja tās ir ar lielu jaudu, var pārslogot mājokļa iekšējo elektrotīklu, kas labākajā gadījumā rezultēsies ar "izšautiem korķiem" – nostrādās elektrības drošības slēdži un mājoklī tiks pārtraukta elektrības padeve. Tomēr arī tas var bojāt izmantotās elektroierīces, tāpēc labāk darboties elektrodroši un sekot līdzi elektroierīču izmantojumam – nedarbināt visas vienlaicīgi.



Sargi bērnus – elektroietaises nav domātas rotaļām





Jāņos sanāk kopā gan lieli, gan mazi – ja svinētāju vidū ir arī bērni, noteikti parūpējies, lai apkārt ir elektrodroša vide – noslēgtas rozetes, sakārtoti, bērniem nepieejami elektrības vadi vai pie rozetes pieslēgtas ierīces.