Elle ar paraugģimenes fasādi. Dace par 15 emocionālās vardarbības gadiem

"Es jūtos kā vergs, kurš grib aiziet no vergtura, bet to nespēj," sarunu uzsāk Dace, ar kuru tiekamies vien dažas dienas pēc tam, kad tiesa nolēma atcelt pagaidu aizsardzību pret vardarbību viņai un trīs laulībā dzimušajiem bērniem, kuri vēl pirms dažiem mēnešiem staigāja pa stiklu lauskām mājā, kuru izdemolēja tēvs. Taču Dace incidentu nenofilmēja un policiju izsaukt nobijās, atzīstot, ka bija arī kauns to darīt, tādējādi tiesā tieši viņa tiek padarīta par meli. Arī bērnu intervijas bāriņtiesā, kur tiek skaidri pateikts – tēva klātbūtnē mēs jūtamies nedroši, netiek ņemtas vērā.

Laimīga savā 15 gadus ilgajā laulībā Dace bija tikai dažus gadus, kad vīrs palika bez darba. Tad ģimenē valdīja saticība. Vīrs, zaudējis galveno manipulācijas rīku – naudu, – kļuva maigs un gādīgs. Pārējie laulībā pavadītie gadi bija melu, šantāžas, pazemojumu un krāpšanas piepildīti. Tikai brīdī, kad sākās veselības problēmas un vīrs vairs necentās slēpt ārlaulības sakarus, Dace saprata, ka attiecībām jāliek punkts gan sevis, gan bērnu labad. Tomēr izrādījās – tas nebūt nav tik vienkārši un tiesā šo vardarbības formu pierādīt teju nav iespējams.

Tā nu Dace kopš 16. augusta dzīvo bailēs par savu un bērnu drošību, taču tāda bija viņas laulības lielākā daļa. "Es jau sen gribēju dabūt tiesisko aizsardzību, bet labi zināju, ka neviens man neticēs. Mēs bijām paraugģimene – vīram augsts amats, māja, trīs bērni, bet patiesībā tā bija elle, par kuru es klusēju gadiem."

Pilina, pilina, līdz sāc sevi apšaubīt

Dace atzīst, ka laulībā cieta gan no emocionālās, gan finansiālās vardarbības.