'Ellīte Bērnu slimnīcas uzņemšanā' – 11 stundas gaidot Covid-19 testu kopā ar citām ģimenēm

"Tā mēs tur mocījāmies – bezgaisā, bez dzeršanas, ēšanas. Par sevi jau neko nesaku, bet ko tas nozīmēja bērnam. Viņš pat nesaprata, ir diena vai nakts, prasīja man, jo tai telpā pat logu nav. Bērns jau gaidīja iestāšanos nodaļā, cerot, ka tur varbūt būs labāk. Bet uz nodaļu pārved tikai tad, kad ir Covid-19 testa rezultāti. Vaicāju ik pa laikam personālam, kāpēc tik ilgi jāgaida, uz ko atbildes nebija. Vēl neesot, lai gaidām. Beidzot! Pulksten 22.30 mūs pārveda uz nodaļu. Tās bija 11 stundas īstā ellē. Mūsu testi bija negatīvi. Taču tos jau mēs nodevām dienas pirmajā pusē. Atrodoties 11 stundas vienā telpā ar vēl tik daudzām ģimenēm, mēs jau varējām arī saslimt pa to laiku," norāda Elīna.

Visiem, kuri bija šajā telpā, pirms sagaidīts Covid-19 tests, bija pieejama tualete un ūdens, ko gan nevarēja dzert Elīnas bērns. "Kad braucām no rīta pie ģimenes ārsta, man jau nekā nebija līdzi – tikai somiņa. Līdz ar to arī es biju bez nekā... Vīrs nepieciešamās lietas atveda tikai nākamajā dienā. Tas vēl nieks, bet šīs 11 stundas atrasties nevēdinātā telpā, karstumā, bez logiem. Un vēl jau maska jālieto. Pat medmāsas atzinās, ka viņām dienas beigās no šādas vides acis asarojot," stāsta mamma.