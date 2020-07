"Tev ir jātiecas pēc laimes dzīvē... Tev tā ir jāmeklē, un tu to atradīsi, darot to, ko mīli, to, kas liek mums justies dzīviem. Pasaule vienmēr atradīs ceļu tiem, kas zina, kurp tie dodas," aptuveni pēc šādiem principiem dzīvot cenšas Emīls Potapovs, jauns, sportisks vīrietis, kura pamatnodarbošanās patlaban ir tirdzniecība, taču lielu daļu savas dzīves viņš veltījis arī hokejam. Emīlu dzīve esot lutinājusi – gan bērnībā, gan tagad, esot pieaugušam. Un tieši tāpēc, ka, pēc viņa vārdiem, viņam esot bijis viss, šo sajūtu jaunais vīrietis vēlas sagādāt vēl kādam. Pirms četriem gadiem viņš nolēma iedvesmoties no kāda cita piemēra un privāti palīdzēt kādam topošajam pirmklasniekam no sociāli mazaizsargātas ģimenes sagatavoties skolai.

Divus gadus Emīls palīdzēja, līdz paša dzīve apmetusi kūleni un nācies tikt galā ar sevi. Tagad tas ir izdarīts, un viņš atkal ir gatavs palīdzēt kādai ģimenei. Tā jau ir atrasta – četru bērnu ģimene no Rīgas. Lai vairotu pozitīvismu un, iespējams, iedvesmotu labiem darbiem vēl kādu, Emīls piekrita pastāstīt par savu iniciatīvu, bet to, cik liels atbalsts tiks saņemts, pateicoties vīrieša palīdzīgajai rokai, atainos arī mazā zēna Aleksa mamma Tamāra. Tiesa, zēna un viņa mammas vārdi ir mainīti, lai sargātu viņu privātumu.

Lūk, neilgi pirms Līgo svētkiem Emīls savā "Facebook" profilā ievietoja šādu vēstījumu:

"Sveiciens visiem!

Nāku klajā ar paziņojumu, ka atkal esmu gatavs kādam palīdzēt. Divus gadus ir sanācis izlaist, jo, kā saka, sākumā ir jāpalīdz tikt galā pašam ar sevi, tad būsi gatavs palīdzēt arī citiem.

Vēlos materiālā veidā palīdzēt kādai ģimenei, kas 1. septembri un 1. klasi ar savu atvasi gaida nevis ar smaidu, bet gan ar šaubām un rūpēm.

Ar lielāko prieku palīdzēšu sagatavot jūsu pirmklasnieku no A līdz Z!

Ja jums ir zināma kāda ģimene, kam noderētu palīdzība, droši dodiet ziņu. Vēlams, 60 km rādiusā ap Ogri.

Lai skaista diena!"

Jau pēc svētkiem Emīls papildināja savu vēstījumu ar ierakstu: "Edit: ģimene atrasta, paldies!" Tad arī sazinājos ar viņu.

Vienmēr gribējies paveikt kaut ko labu

Emīls pirms četriem gadiem internetā pamanījis, ka kāds cits cilvēks piedāvā palīdzēt kādam, kuram tas ļoti nepieciešams. ""Pavilkos" līdzi šim vēstījumam un nolēmu, ka arī vēlos izdarīt kaut ko labu. Vienmēr jau esmu to vēlējies, tāpēc, iedvesmojoties no šī cilvēka, pats sāku rīkoties," stāsta Emīls.