Emocionāli aizsākta labdarības akcija Ukrainas bērnunamu bērnu apdāvināšanai

15. decembrī biedrības "Tavi draugi" telpās Rīgā ar emocionālu solistes un pianistes Katrīnas Gupalo solokoncertu tika atklāta labdarības akcija "Ziemassvētku ekspresis: Latvija–Ukraina", kuras laikā ikviens aicināts radīt svētku brīnumu un sarūpēt Ziemassvētku dāvanas bērniem Ukrainas bērnunamos. Tāpat akcijas ietvaros cilvēki aicināti ziedot siltās segas, guļammaisus, ziemas drēbes un apavus, kas ar biedrības "Tavi draugi" atbalstu tiks nogādātas kara visvairāk skartajos reģionos.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Nav iespējams izteikt vārdos to, kas šobrīd jāpiedzīvo tūkstošiem bērnu Ukrainā, kuriem karš ir atņēmis visu – mājas, vecākus, bērnību... Kopīgiem spēkiem mums ir iespēja, lai arī nedaudz, tomēr radīt prieku, ļaut noticēt svētku brīnumam un piepildīt simtiem bērnu sapņu. Esam neizsakāmi pateicīgi, ka jau akcijas pirmajās dienās esam kopīgi sarūpējuši dāvanas teju 400 bērniem – lelles, zīmēšanas piederumus, lukturīšus, skrejriteņus, spēļu mašīnas, mugursomas, skrituļslidas, saldumus un daudz ko citu. Tomēr Ukrainas bērnunamos ir vēl simtiem bērnu, kuriem šie Ziemassvētki noteikti būs citādi. Tāpēc aicinām turpināt sarūpēt dāvanas un nogādāt tās Ziemassvētku ekspresim, lai daudziem jo daudziem ukraiņu bērniem palīdzētu nezaudēt ticību labajam," stāsta viens no labdarības akcijas iniciatoriem, vides resursu apsaimniekošanas uzņēmumu grupas Latvijā "Eco Baltia" valdes priekšsēdētājs Māris Simanovičs.

Labdarības akcijas "Ziemassvētku ekspresis: Latvija–Ukraina" laikā no 15. līdz 19. decembrim sākotnēji tika plānots sarūpēt dāvanas 400 bērniem Ukrainas bērnunamos Černihivas pilsētā, Černihivas un Priluckas apgabalos. Šobrīd šīs dāvanas ir sagādātas, tāpēc akcijas organizatori aicina iepriecināt ar dāvanām vēl vismaz 400 bērnu. Organizatori aicina papildu dāvanas sarūpēt, vadoties jau pēc iepriekš publicēto bērnu vēlmju saraksta interneta vietnē ekspresis.tavidraugi.lv, tādējādi ikvienam kļūstot par Ziemassvētku rūķi, jo bērnu vēlmes lielā mērā atkārtojas un par Ziemassvētku dāvanu priecāsies un to novērtēs katrs mazais ukrainis.

Foto: Publicitātes foto

"Jau gandrīz 10 mēnešus Ukraina pretojas Krievijas agresijai. Tas ir laiks, kopš Krievijas valdība deva trīs dienas Kijivas ieņemšanai. Tik varonīga Ukrainas aizstāvēšana tiek īstenota, pateicoties Ukrainas armijai, mūsu tautas vienotībai un mūsu draugu sniegtajai palīdzībai no visas pasaules. Latvija ir viena no pirmajām valstīm, kas sniedza mums palīdzību un visus 10 mēnešus pastāvīgi turpina palīdzēt Ukrainai, ar ko vien var. Karā laikā parasti visvairāk cieš tieši bērni. Tā ir vismazāk aizsargātā tautas daļa. Ukrainā karadarbības dēļ dzīvību zaudējuši jau vairāk nekā 400 bērnu un aptuveni 1000 bērnu ir ievainoti. Tāpēc viņiem nepieciešama palīdzība. Ukrainas valsts sniedz palīdzību civiliedzīvotājiem, cik vien iespējams, tomēr priekšroka ir armijai, jo bez tās Ukraina savu brīvību nenosargās. Tāpēc citu valstu sniegtā palīdzība ir ļoti nepieciešama, lai šajā Ziemassvētku laikā kaut kādā veidā padarītu mūsu bērnu dzīves kaut nedaudz labākas, lai liktu viņiem sajust, ka ir svētki un dzīve turpinās. Tādēļ es no visas sirds pateicos "Tavu Draugu" un "Eco Baltia" iniciatīvai par šī "Ziemassvētku ekspreša: Latvija–Ukraina" organizēšanu, lai nogādātu dāvanas ukraiņu bērniem – tiem, kam šodien visvairāk nepieciešams, kas visvairāk gaida ziemu, svētkus un brīnumus. Mēs varam sarūpēt šo brīnumu ukraiņu bērniem. No visas sirds pateicos! Kopā mēs uzvarēsim krievu agresoru. Uzvarēsim!" uzsver Ukrainas vēstnieks Latvijā Oleksandrs Miščenko.

Foto: Publicitātes foto

Labdarības akcijas laikā iedzīvotāji aicināti sarūpēt ne tikai Ziemassvētku dāvanas bērniem, bet arī ziedot ziemas periodā tik ļoti nepieciešamās lietas – silto ziemas apģērbu, apavus, segas, spilvenus un guļammaisus, kas bez apkures un elektrības palikušajās ēkās Ukrainā var glābt dzīvības. Sarūpēto var nodot biedrības "Tavi draugi" telpās Rīgā, Ventspils ielā 50, kā arī "Ziemassvētku ekspresis: Latvija–Ukraina" pieturvietās un sirsnīgos labdarības koncertos:

16. decembrī no pulksten 15 līdz 18 Dobelē , Dobeles Pils pagalmā, kur koncertu sniegs Patrisha;

no pulksten 15 līdz 18 , Dobeles Pils pagalmā, kur koncertu sniegs Patrisha; 17. decembrī no pulksten 11.30 līdz 15.30 Valmierā , pie Valmieras kultūras centra, kur koncertu sniegs Grēta Grantiņa;

no pulksten 11.30 līdz 15.30 , pie Valmieras kultūras centra, kur koncertu sniegs Grēta Grantiņa; 18. decembrī no pulksten 16 līdz 19 Tukumā , Tukuma pilsētas parkā, kur koncertu sniegs Samanta Tīna;

no pulksten 16 līdz 19 , Tukuma pilsētas parkā, kur koncertu sniegs Samanta Tīna; 19. decembrī no pulksten 16 līdz 20 Rīgā, Doma laukumā, Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņā, kur norisināsies arī pārsteiguma koncerts.



Tāpat tekstila izstrādājumus līdz 23. decembrim var ievietot "Eco Baltia vide" un Latvijas Zaļā punkta sarkanajos tekstila šķirošanas konteineros vairāk nekā 140 vietās visā Latvijā. Pirms ievietošanas konteineros šie ziedojumi jāiepako maisos, kuri jāaizsien. Uz maisiem jānorāda to saturs, apģērbu un apavu izmēri, kā arī maisa ārpusē jāpievieno norāde, ka tas paredzēts "Ziemassvētku ekspresim: Latvija–Ukraina".

Akcijas "Ziemassvētku ekspresis: Latvija–Ukraina" ietvaros sarūpētās rotaļlietas un saziedoto silto apģērbu, apavus, segas un spilvenus biedrība "Tavi draugi" plāno nogādāt Ukrainā līdz 9. janvārim.