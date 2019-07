Ērvinu ģimenes foto, kas pierāda – ābols no ābeles tālu nekrīt

Stīvs Ērvins, kurš pasaulē labāk pazīstams kā krokodilu mednieks, gāja bojā pirms aptuveni 13 gadiem. 2006. gadā daudzu iemīļotais krokodilu mednieks mira no dzeloņrajas dzēliena krūtīs Austrālijas ziemeļu piekrastē. Taču Stīva iesākto ceļu turpina viņa bērni un sieva. Piedāvājam ieskatīties Ērvinu ģimenes foto, kuros redzama tēva pārsteidzošā līdzība ar bērniem. Šo ģimeni vislabāk raksturo teiciens - "Ābols no ābeles tālu nekrīt".

Indīgā zivs sadzēla Ērvinu, kad viņš bija ieniris no savas laivas un uzņēma dokumentālu filmu zem ūdens Lielajā barjerrifā ziemeļaustrumos no Portduglasas. Par nāves cēloni tiek uzskatīta sirdsdarbības apstāšanās, ko izraisījis rajas dzēliens. Kad notikuma vietā ieradās mediķi no tuvākās pilsētas Kērnsas, Ērvins jau bija miris.

Stīvs Ērvins, kurš bija arī Austrālijas Zooloģiskā dārza direktors Kvīnslendā, dzimis dabaszinātnieku Boba un Linas Ērvinu ģimenē un veltījis savu mūžu dzīvnieku pētīšanai. Viņš uzauga Kvīnslendas Reptiļu un faunas parkā, aprūpējot tā daudzos iemītniekus, un kļuva par savvaļas dzīvnieku, sevišķi rāpuļu, ekspertu. Pirmajos deviņos dzīves gados Stīvs iemācījās ķert krokodilus Kvīnslendas ziemeļdaļas upēs.

Ērvins kļuva pazīstams visā pasaulē, pateicoties dokumentālajam seriālam "Krokodilu mednieks", kur viņš iespaidīgi demonstrēja šķietami pārdrošas metodes rāpuļu - sevišķi krokodilu un čūsku ķeršanā.

Vīrietis piedalījās gandrīz 50 "Krokodilu mednieka" sērijās, kuras demonstrēja kabeļtelevīzija "Animal Planet". Ērvina sieva, amerikāniete Terija bija viņa biznesa partnere un bieži piedalījās slavenā seriāla uzņemšanā. Viņiem ir divi bērni - meita Bindija un dēls Roberts.

2004. gadā Stīvs Ērvins izpelnījās sabiedrības sašutumu, vienlaikus barojot krokodilu un turot rokās savu dēlu, kurš tolaik bija vienu mēnesi vecs. Taču šādas tēva izdarības vairāk satrauca sabiedrību nekā pašu Ērvina ģimeni. Tagad, kad Stīva bērni ir izauguši, viņi pasauli pārsteidz ar savu līdzību tēvam. Roberts un Bindija cēlsirdīgi seko tēva gaitām un cenšas turpināt viņa iesākto.

Skatoties uz Roberta un viņa māsas fotogrāfijām, ir redzams, ka mīlestība pret dzīvniekiem un bezbailība viņiem ir asinīs. Abi Stīva bērni drosmīgi uzņem fotoattēlus kopā ar indīgām čūskām, krokodiliem, zirnekļiem un dzīvniekiem, kuriem citi cilvēki iet pa gabalu.

Stīva mantojums pasaulei ir redzams viņa bērnos. Roberts, kurš ir tikai 15 gadu vecs, ir pierādījis, ka viņš ir tikpat entuziastisks un aizrautīgs par savvaļas dzīvniekiem kā viņa tēvs. Viņš kopā ar savu 20 gadus veco māsu un mammu Teriju strādā Austrālijas zoo.

Nesen viņš pasaulei atgādināja tieši, cik līdzīgi viņi ar tēvu ir. Šajā foto redzams Stīvs Ērvins, kurš Austrālijas zoo baro krokodilu, un viņa dēls Roberts, kurš dara to pašu tikai 15 gadus vēlāk. "Mēs ar tēti, barojot Muraju, ... tā pati vieta, tas pats krokodils, 15 gadu starpība," zem "Instagram" bildes raksta Roberts.

Šis foto izpelnījās daudzu cilvēku uzmanību, taču tā ir tikai viena no fotogrāfijām, kas parāda to, cik Roberts un Bindija ir līdzīgi savam tēvam. "Robert, tu aizvien vairāk un vairāk līdzinies tētim. Esmu pateicīga, ka varu būt tava māsa," "Twitter" raksta Bindija.

Tears in my eyes.

So proud of Robert tonight ❤️

Robert, you are more and more like Dad every day.

I'm forever thankful to be your sister. pic.twitter.com/XE0qcbcAIY