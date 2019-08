'Es ienīdu visus, kuriem bija bērni': stāsts par neauglību ar laimīgām beigām

Sākumā bija milzīga cerība, ka speciālisti man palīdzēs. Es sāku dzert dažādus hormonālus medikamentus. Es burtiski jutu, kā tie maina mani. Es jau pirmā gada laikā biju savākusies pilnu čemodānu ar baisām emocijām, bet tagad tiku piepumpēta ar hormonāliem medikamentiem, kas visu pastiprināja. Es kļuvu emocionāla, reizēm dusmīga, reizēm depresīva. Mainījās arī mans ķermenis. Daži medikamenti bija labāki, citi sliktāki. Vienu ietekmē man sākās neracionālas bailes. Piemēram, es nekad nebiju baidījusies lidot, bet pēkšņi biju no tā panikā (un tajā gadā man bija jālido sešas reizes), es pat baidījos braukt ar automašīnu. Pat atceroties visu, kā tolaik jutos, man tagad kļūst slikti. Par spīti notiekošajam, es turpināju izlikties, ka viss ir kārtībā. Šaubos, ka kāds manam teātrim noticēja, bet man pašai šķita, ka tēloju lieliski. Pa dienu biju forša, jautra, aktīva darbiniece, draudzene, radiniece – vakaros emocionāli sagrauta, iznīcināta dvēsele, kura jūtas visus nodevusi, nekam nederīga, pretīga, tukša čaula. Staigājoša trūdviela. Nekas vairāk. Es jutos tik vainīga, ka nespēju dzemdēt bērnu. Es jutos tik sagrauta, ka man nekad nebūs savas īstas ģimenes. Es mīlēju savu vīru, bet jutos, ka nodotu arī viņu. Ja mans vīrs būtu kaut drusciņ citādāks, es šo visu nebūtu izturējusi. Tieši viņa atbalsts, viņa līdzās būšana, viņa patiesās asaras, kuras lija kopā ar manējām, palīdzēja man izturēt. Viņš nāca man līdzi uz katru tikšanos ar ārstu, bija blakus pēc katras operācijas, kad pamodos. Viņš pārdzīvoja, neko neslēpa un ļāva pārdzīvot arī man.

Rinda pienākusi, bet...



Bija aizritējuši divarpus gadi, kad mums pienāca rinda uz mākslīgo apaugļošanu. Kāds ir šis process? Pat nezinu, vai spēšu uzrakstīt tieši to, ko par to jūtu. Pārāk duālas sajūtas. No vienas puses, aicinu visas sievietes nepadoties, un, ja ciešat no neauglības – nebaidieties, veiciet mākslīgo apaugļošanu. Lai ko kāds teiktu – tas nav amorāli, šī ir jūsu iespēja tikt pie lolotā bērniņa. No otras puses, ja man tas būtu jāveic vēlreiz – es nezinu, vai to spētu. Pati apaugļošana nav nekas traks. Pat ļoti skaists process, kurā piedalās vīrs, un tev ir iespēja ekrānā redzēt, kā tavā klēpī tiek ielikts mazs bērniņš, kuru tu mīlēsi un saudzēsi visu mūžu. Taču tas, kas jāizdara pirms apaugļošanas, ir smagā artilērija. Ja līdz šim es jau biju piepumpēta ar "vieglajām" hormonālajām zālēm, tad tagad man vairākas reizes dienā pašai vajadzēja sev vēderā injicēt spēcīgus hormonus. Mana dzīve nemainījās, es turpināju iet uz darbu, es turpināju tikties ar cilvēkiem, turpināju smaidīt, bet iekšēji es bruku kopā.

Visā šajā posmā es pat sastrīdējos ar savu labāko draudzeni, jo laika periodā, kad nespēju ieņemt bērniņu, bet gāju cauri ellei, lai to izdarītu, viņa pajokoja, ka man nepatīk bērni. Kā gan viņa varēja zināt, ka tajā laikā es piedzīvoju šo emocionālo karuseli, to viņai nebiju teikusi. Taču manī vairs nebija vietas iecietībai vai loģiskai domāšanai, tā vietā izgāzu visas samazgas, kas bija manā dvēselē. Es vienkārši ienīdu visus, kuriem bija bērni un visvairāk ienīdu sevi, ka viņus ienīstu. Dēmoni plosīja manu dvēseli. Man šķita, ka nebūs no tās palikušas pat atliekas maitu lijām, taču nezināju, ka man ir paredzēts ciest vēl vairāk.