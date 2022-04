'Es mācos beznosacījuma mīlestību šajā darbā ar bērniem'. Sociālais darbs paliatīvajā aprūpē

"Paliatīvās aprūpes nozīme neaprobežojas tikai ar atbalstu mūža izskaņā, tā palīdz bērniem un viņu ģimenēm dzīvot labi ik dienas un tad, ja ir pienācis laiks aiziet no šīs dzīves, būtu iespēja saņemt maiguma un zināšanu pilnu klātbūtni," saka Matijs Stepaneks. Bērnu paliatīvās aprūpes biedrībā sociālie darbinieki strādā starpdisciplinārā komandā kopā ar ārstiem, kapelāniem, medicīnas māsām, psihologiem. Sociālie darbinieki sniedz profesionālu psihosociālu atbalstu ģimenei visu bērna slimības laiku, kā arī palīdz risināt ar reintegrāciju saistītos jautājumus pēc bērna nāves. Ielūkosimies šajā sociālo darbinieku darbā.

"Bērnu paliatīvās aprūpes komanda pacientu aprūpi nodrošina mājās, kas, saskaņā ar holistiskās aprūpes modeli, ir viens no būtiskākajiem paliatīvās aprūpes nodrošināšanas pamatprincipiem. Latvijā pirmā pilna sastāva bērnu paliatīvas aprūpes starpdisciplinārā komanda atrodas Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā, kura sadarbojas ar Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības, Liepājas reģionālās slimnīcas paliatīvās aprūpes kabineta un biedrības "Dižvanagi" kolēģiem. Citās Latvijas pilsētās un reģionos dzīvojošo pacientu ģimenēm tiek nodrošinātas diennakts telefona konsultācijas un plānveida mājas vizītes," vēstī Linda Zarovska no Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības.

Darbā ar ģimenēm tiek ņemti vērā konkrēti faktori, kas veido ģimenes situāciju, piemēram, fiziskā vide, materiālā situācija, ģimenes iekšējo resursu, atbalsta personu esamība, psiholoģiskā labklājība un drošība, veselības sociālie faktori un sociālā atbalsta tīkli, kā arī kultūras, garīgā pieredze un izvēles.

Vislabāk sociālā darba lomu bērnu paliatīvajā aprūpē spēj raksturot pašas Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības sociālās darbinieces.

Mīļi sīkumi no pacienta bērna un viņu māsām, brāļiem

Kāds spilgtākais brīdis ir palicis atmiņā no sociālā darba paliatīvajā aprūpē?

Atbild Kristīne Škutāne, Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības sociālā darbiniece.

Sociālajam darbam ir daudzas šķautnes, it īpaši paliatīvajā dienestā strādājot. Ir klasiskās lietas, "likumi, pabalsti, pakalpojumi, noteikumi un kārtība" un tad ir "cilvēcīgā" daļa. Un, domājot par to, atmiņā iespiežas tādas mazas mīļas ikdienas ainiņas. Ļoti daudz jauku atmiņu ir no mājvizītēm, sākot ar dažādām amizantām situācijām ceļā, "Waze" "īsākajiem" ceļiem. Mājvizītes vispār ir atsevišķa darba daļa, jo pirmajā reizē tu nekad nezini, kur nokļūsi, kā tiksi sagaidīts, kā viss notiks. Tās ir tādas ļoti īpašas vizītes, jo ģimene tevi uzņem, ielaiž savā mājā, savā privātajā telpā, tās ir cita dziļuma un citu emociju sarunas, tas veido citādākas attiecības un citu uzticēšanos.

Man ir saglabāti dažādi mīļi sīkumi, ko bērni paši vai māsas/brāļi ir man sarūpējuši, tie ir zīmējumi, kartītes. Reiz kāda pacienta mazais brālis man uzdāvināja puzlīti, jo viņš atcerējās, kā mēs likām puzles, kamēr mamma ar brāli bija ārsta konsultācijā. Psihosociālais darbs paliatīvajā aprūpē jau tomēr ir par sajūtām un attiecībām, ko mēs veidojam un kā šīs attiecības un uzticība palīdz ģimenei ceļā.

Atbild Zane Davidāne, Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības sociālā darbiniece.

Ļoti grūti izcelt kādu spilgtāko brīdi, jo jāatzīst, ka visa līdzšinējā darba pieredze paliatīvajā dienestā ir bijusi gana raiba un izaicinājumiem pilna, iespējams, tieši tāpēc man vienmēr šķiet, ka pavisam nesen esmu sākusi strādāt paliatīvajā dienestā par sociālo darbinieci, bet šajā raibajā un izaicinājumu pilnajā darba virpulī nemanot ir paskrējuši jau vairāk kā četri gadi.

Kas tev dod duku darīt šo darbu?

Kristīne Škutāne: Apziņa, ka tam visam ir jēga, ja arī tu to neredzi šodien un tagad, būs brīdis, kad tu redzēsi, ka tam, ko tu darīji, no sākta gala bija nozīme.

Atbild Guna Razgale, Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības sociālā darbiniece:

"Paskat, kas pie tevis ir atbraucis ciemos!..." – tie ir sirsniņu sildošākie vārdi, ar kuriem bieži vien tieku sagaidīta mājas vizīšu laikā. Šie it kā tik vienkāršie, bet tajā pašā laikā tik nozīmīgie vārdi dod man duku darīt šo darbu.

Ko, tavuprāt, sabiedrība var mācīties no šīm paliatīvās aprūpes ģimenēm, ko tās vēsta?

Zane Davidāne: Ģimenes kodola būtību, kur ģimene un tuvinieki ir blakus un atbalsta grūtos brīžos, viņi tiek atbalstīti un stiprināti un neviens nenovēršas brīžos, kad tas visvairāk ir vajadzīgs.



Guna Razgale: Mīlestību! Beznosacījuma mīlestību, negaidot un neprasot atpakaļ nekādu atdevi. Spēju priecāties par katru sasniegto solīti bērna attīstībā. Tāpat arī nenogurstošu cīņassparu. Tas ir apbrīnojami, ko mūsu vecāki var panākt savu bērnu labā ar savu neatlaidību un tiekšanos uz taisnīgumu.

Vieni no galvenajiem uzdevumiem sociālajā darbā ir:

Paliatīvās aprūpes pieejamības veicināšana

Atbalsts krīžu, grūtību laikā

Komforta un labklājības veicināšana ģimenēs

Praktiskās un materiālās palīdzības pieejamības veicināšana, resursu piesaistīšana

Informācijas nodrošināšana ģimenēm

Sabiedrības iesaistes, informēšanas, izpratnes veicināšana

