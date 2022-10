Es zinu, kur tu dzīvo. Kāpēc sievietēm svarīgi izvēlēties taksometra vadītāja dzimumu

Nesen taksometru kompānijas "Bolt" Igaunijas nodaļa testa režīmā ieviesa iespēju, ka sievietes, piesakot taksometra pakalpojumu, var izvēlēties automobili ar vadītāju sievieti. Lēmumu ieviest taksometru sievietēm diktēja pieprasījums no klientu puses – un ne bez pamata. Piemēram, augustā igauņu portāls "Delfi" rakstīja par to, kā taksists mēģinājis izvarot sievieti, kura vēlu atgriezās mājās no darba. Konfliktsituācijas ar vardarbības pielietošanu bijušas arī Latvijā. Tiesa, mums iespēja izvēlēties "sieviešu" mašīnu pagaidām vēl ir apspriešanas stadijā.

Ar nepiedienīgu taksometra vadītāja uzvedību saskārušās ļoti daudzas sievietes. Labākajā gadījumā tās ir nepiedienīgas sarunas vai uzmācīgi flirtēšanas mēģinājumi, sliktākajā – vardarbība.

Kāpēc pasažieres kaimiņvalstī pozitīvi novērtējušas jaunievedumu, stāsta žurnāls "Jana", kas apkopojis sieviešu stāstus par nepatīkamiem atgadījumiem taksometrā.

Taksists, kuram grūti noturēt sevi rokās