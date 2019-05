Esmu parādā rūpēties par sevi: sievas pārdomas pēc pirmā laulībā pavadītā gada

Cilvēki ir ļoti dažādi – kamēr vieni kopš bērnības sapņo un nevar sagaidīt brīdi, kad staigās ar laulību gredzenu pirkstā, citiem pāriešana sievas un vīra godā nešķiet tik svarīga. Otro kategoriju nereti biedē tas, ka jaunais statuss mainīs arī viņus pašus un dzīves, tāpēc pirmais gads pēc kāzām parasti ir daudzu atklāsmju un mācību pilns.

Savās pārdomās ar portālu "PureWow" dalījusies Lindsija Čempione, kura pirms aptuveni 365 dienām teica jāvārdu tagadējam vīram.

Ģimenes brīvdienas ir ārkārtīgi jautras

"Kad biju brīvas meitenes statusā, parasti apciemot radiniekus uz citu pilsētu devos viena. Man nešķita, ka ir vajadzība vilkt puisi, ar kuru tiekos kādu brīdi, sev līdzi tik tālu, lai brīvdienas paliktu tantes nelielajā vienguļamajā gultā. Taču tagad tante vienmēr uzstāj, lai līdzi brauktu arī vīrs," norāda sieviete. Viņa atklāj, ka bijusi ļoti pārsteigta, cik ātri vīrs tam piekritis un cik ļoti viņam patīk šādi pavadīt laiku. "Tā vietā, lai visas brīvdienas būtu mājas un dzertu tēju, mēs kvalitatīvi pavadām gaišās dienas stundas, bet vakaros, kad tante devusies gulēt, aizejam uz kādu bāru vai kafejnīcu."

Sīkumi, kas kaitināja, nepatīk aizvien

Lindsija stāsta, ka viņas vīrs ir īstens kurpju mīļotājs. Viņai neesot problēmas ar to, ka viņam ir šāda vājība, taču kaitinošs esot fakts, ka neskaitāmi daudzos pārus dzīvoklī nav īsti kur likt. Tās atrodoties visur – priekšnamā, dzīvojamajā istabā, ēdamistabā un guļamistabā. "Tas bija viņa niķis, kad tikai satikāmies, taču turpina viņš to piekopt arī pēc kāzām. Es, protams, varētu viņam uzstādīt kādu ultimātu, bet lieta ir tāda – es, piemēram, no rītiem pavadu dušā pat 45 minūtes un zinu, ka tas kaitina viņu, bet vīrs neko nesaka." Sieviete norāda, ja viņš ir gatavs par to paklusēt, viņa var ar to pašu atbildēt pretī.

Dzimuma stereotipos var ieslīgt ātri