Evija Skulte atklāj, kāpēc bērniem nedāvina dārgas dāvanas

Viena no vecāku galvenajām rūpēm ir, lai bērniem nekas netrūktu. Un mūsdienu laikmetā tas bieži vien nozīmē arī nodrošināt atvases ar modernajām tehnoloģijām, kuru iegāde var pamatīgi iesist robu ģimenes budžetā. Kāpēc aktrisei Evijai Skultei šķiet, ka bērniem nevajadzētu pasniegt tik dārgas dāvanas, viņa atklāj sarunu šovā "Starp mums runājot".

"Es uzskatu, ka bērniem nevajag tik dārgas dāvanas dāvināt. Tad viņam radīsies iespaids, ka viņam viss krīt no gaisa. Tā nauda viegli nāk, un viņiem nebūs vēlme pašiem kaut ko darīt, rosīties. Ja manējiem mājās kaut kas ir ne tā iegādāts, viņi pat atrod kādā veidā pārdot to. Viņiem ir tā vēlēšanās iegūt naudu," teic Skulte. Smejot viņa noliedz, ka šādā veidā būtu pārdota kāda no viņas mantām.