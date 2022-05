'Finanšu laboratorija': Normunds Rutulis un Elita Patmalniece vecumdienas vēl negaida

Spēka gados prāts nepavisam nenesas domāt par vecumdienām. Kad pienāks, tad domās, ne tā? Patiesībā ir ārkārtīgi svarīgi par šo dzīves posmu sākt rūpēties jau laicīgi, taču vispirms jāsaprot, kā pensija veidojas un kas varētu palīdzēt šos gadus nodzīvot bez raizēm. Ar jautājumiem par ienākumiem un tēriņiem vecumdienās, Swedbank Finanšu institūta eksperti spēlē "Finanšu laboratorija" izjautāja mākslinieci Elitu Patmalnieci un mūziķi Normundu Rutuli.

Par vecumdienām nereti domājam kā par pelnītu atpūtu pēc grūta un gara darba posma, īpaši nedomājot, no kurienes rodas līdzekļi pensijai un cik daudz tie nepieciešami vecumdienu finansēšanai. Pensija ir viena no tām retajām lietām, kurām aizņemties nav iespējams. Līdz ar to ir svarīgi apzināties, kā tā veidojas un ko varam darīt, lai vecumdienas būtu finansiāli pēc iespējas labāk nodrošinātas. Šajā spēles epizodē kopā ar Elitu Patmalnieci un Normundu Rutuli esi aicināts pētīt, kāda ir Latvijas pensiju sistēma un kādas iespējas katram pašam nodrošināt pietiekami lielus ienākumus vecumdienās.

Katra no sešām spēles "Finanšu laboratorija" video epizodēm veltīta kādai būtiskai finanšu tēmai – budžeta plānošanai, krāpniekiem, nodokļiem, ieguldījumiem, bērniem un naudai, pensijām. Katrā epizodē spēles viesiem – diviem Latvijā zināmiem cilvēkiem – trīs kārtās ir veiksmīgi jāatrisina uzdevumi, kas saistīti ar konkrēto tēmu. Ja pirmās trīs epizodes palaidi garām, te, lūk, vari atgūto nokavēto!



Nākamajās epizodēs spēles viesu vidū varēsi redzēt TV personību Uģi Jokstu, aktieri Lauri Subatnieku, mūziķi Arstarulsmirus un stilisti Indru Salceviču. Spēles laikā skatītājiem ir ne tikai iespēja gūt informāciju par dažādiem aktuāliem jautājumiem, kas saistās ar finansēm, bet arī uzzināt spēles dalībnieku pieredzi, cenšoties tikt galā ar dažādiem finanšu izaicinājumiem.