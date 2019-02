Fizioterapeite Klaudija Hēla atklāj pieskāriena nozīmi mazuļa attīstībā

Pieskārieni ir viena no piecām mīlestības valodām. Tie palīdz izrādīt rūpes un pieķeršanos gan partnerim, gan bērnam, gan draugiem. Fizioterapeite Klaudija Hēla raidījumam "Māmiņu klubs" atklāj, cik liela nozīme mazuļa attīstībā ir pieskārienam.

Hēla stāsta, ka tieši pieskārieni ir veids, kādā tu vari izrādīt savam mazulim rūpes un mīlestību: "Tas ir mūsu kopējais laiks. Jaundzimušie neko daudz nedara, tad kurā brīdī tu vari parādīt viņam, ka tu viņu mīli? Ne jau caur to, ka tu viņu baro vai piecreiz sabučo, bet gan tieši caur aprūpi."

Kaut daudzas māmiņas satraucas par to, ka pirmajās reizēs rūpes par mazuli neizdodas tik labi kā gribētos, Hēla mierina, sakot, ka būtiskākais ir izturēties pret bērnu ar cieņu un, ja kaut kas neizdodas, tad mācīties no kļūdām un pieiet tam ar pozitīvu attieksmi. "Runa vairs neiet tik daudz par pareizu tehniku, būtiski ir tas, ka to dara ar pareizo attieksmi. Tas ir daudz svarīgāk," mierina fizioterapeite.

Pieskārienam ir liela nozīme jau mazuļa dzīves pirmajās sekundēs, kas viņam bieži vien tiek liegts. Šādu mātes un bērna iespēju uzreiz pēc dzemdībām pieskarties viens otram un pabūt viens otra sabiedrībā ilgāku laiku sauc par ādas-ādas kontaktu. Vairāk par to, kāpēc ir svarīgi jaundzimušo uzreiz pēc dzemdībām uzlikt mammai un krūtīm un to, kāds labums no ādas-ādas kontakta ir mazulim un arī māmiņai, lasi te.

Placement code for key after_article not found.

Placement code for key m_after_article not found.