Fonda 'Plecs' 'Vecāku izglītības programma' kļūst pieejama ikvienam

Reaģējot uz lielo pieprasījumu un programmas popularitāti, fonds "Plecs" izsludina pieteikšanos "Vecāku izglītības programmas" maksas grupām, sniedzot iespēju programmu apgūt ikvienam, kurš aprūpē jebkura vecuma bērnus, – vecākiem, vecvecākiem, skolotājiem, auklītēm, medmāsām, ārstiem un citiem, informē fonda pārstāvji. Pirmās maksas grupas Rīgā sāksies jau jūnija vidū.

"Saņemtās atsauksmes par "Vecāku izglītības programmu" jeb VIP ir ārkārtīgi pozitīvas, un mēs redzam, cik lielu ietekmi šīs zināšanas dod gan individuālā, gan ģimenes un sabiedrības līmenī. Ik dienu saņemam vairākus desmitus pieteikumu, un šobrīd VIP pieteikušies jau gandrīz 2000 cilvēku, tādēļ izsludinām iespēju šo lielisko programmu apgūt arī par maksu. Programma ir domāta ikvienam, kurš vēlas labāk izprast bērna vajadzības un emocijas, kā arī fizioloģiskos un bioloģiskos attīstības faktorus, kas ietekmē bērna uzvedību, kā arī apgūt praktiskas metodes ikdienas saskarsmes uzlabošanai un krīzes situāciju risināšanai. Mēs ticam, ka šī programma var uzlabot bērnu un vecāku attiecības un sniegt atbalstu ģimenēm, tādēļ priecājamies, ka tagad tā būs pieejama ikvienam interesentam," stāsta programmas direktore Inga Oliņa.

"Man ir sajūta, ka noietais ceļš ir patiesi ļāvis man kļūt par labāku vecāku savam bērnam un par labāku cilvēku kopumā. Esmu pateicīga par šo iespēju, jo šīs mācības atvēra man acis uz daudzām fundamentālām lietām, tostarp atspēkoja mītus par bērnu audzināšanu, kas diemžēl mūsu paaudzē un sabiedrībā ir dziļi iesakņojušies," saka kāda no programmas absolventēm.

"Līdz šim saņemtās atsauksmes no programmas absolventiem liecina, ka programma pārsniedz dalībnieku gaidas. Visvairāk vecāki novērtē tās praktisko pielietojamību un fokusu uz pašizziņu, kas ļauj izprast savas pagātnes saistību ar to, kā audzinām savus bērnus, un mainīt skatījumu uz to. Ikviens bērns vēlas būt saredzēts, sadzirdēts un novērtēts. "Vecāku izglītības programma" ļauj paskatīties uz sevi un savu pieredzi, sniedzot iespēju kļūt pieņemošākiem, empātiskākiem un emocionāli atvērtākiem pret savu bērnu un viņa vajadzībām. Esam radījuši kvalitatīvu produktu ar lielu pievienoto vērtību, tādēļ vēlamies, lai tā kļūtu pieejama daudz plašākam cilvēku lokam. Šī ir ilgtermiņa investīcija sevī, savos bērnos un sabiedrībā kopumā," skaidro VIP programmas vadītāja Baiba Dambe.

Fonda "Plecs" mājaslapā var uzzināt vairāk par programmu, treneriem un iespēju pieteikties maksas grupām.

Foto: Publicitātes foto

Projekta realizācija

Kopš tās sākuma pagājušā gada oktobrī "Vecāku izglītības programma" ar lieliem panākumiem norisinās 11 Latvijas pilsētās – Rīgā, Cēsīs, Jelgavā, Liepājā, Siguldā, Ādažos, Mārupē, Salacgrīvā, Jūrmalā, Valmierā un Ogrē.

Projekta īstenošana par ziedotāju līdzekļiem tuvojas noslēgumam, un ziedotājiem dotais solījums drīz būs izpildīts. Šobrīd ir noslēgusies jau 21 grupa un apmācīti 273 jaunie vecāki. Lai gan pandēmijas dēļ grupu norise uz laiku ir apstādināta, drīzumā tās atsāksies, un līdz vasaras beigām par ziedojumiem tiks apmācīti visi 583 vecāki. Tā kā liela daļa pieteikumu tika saņemti un grupas organizētas Rīgā, atlikušās deviņas grupas notiks reģionos, tādējādi dodot iespēju programmu apgūt arī attālākās vietās.

Programmas attīstības virzieni

Fonds "Plecs" turpina aktīvi darboties, lai veidotu jaunas sadarbības formas ar pašvaldībām un rastu iespējas turpināt programmas īstenošanu, piesaistot pašvaldību finansējumu. Līdz šim notikušas tikšanās ar vairāk nekā 25 pašvaldību pārstāvjiem un vadītājiem, stāstot par programmu un tās ieguvumiem un daloties savā redzējumā par to, kā šī programma palīdzētu stiprināt drošības un uzticēšanās izjūtu mūsu sabiedrībā, veicinātu vecāku un bērnu mentālo veselību un stiprinātu emocionāli tuvu un saiknē balstītu attiecību veidošanos ģimenē. Cēsu pašvaldība ir kļuvusi par pirmo pašvaldību Latvijā, kura turpinās nodrošināt "Vecāku izglītības programmas" apguvi saviem iedzīvotājiem bez maksas arī turpmāk.

Atsauksmes no dalībniekiem

Aprīļa beigās tika veikta programmas absolventu aptauja, kurā 98 procenti aptaujāto atzina, ka programma ir pozitīvā virzienā mainījusi viņu audzināšanas paradumus, un iegūtās zināšanas ir īpaši noderīgas tieši pandēmijas laikā. 100 procenti aptaujāto vecāku ieteiktu programmu arī citiem.

Šeit lasāmas dažas no pozitīvajām vecāku atsauksmēm:

"Šī pieredze ir uzlabojusi manas attiecības gan ar sievu, gan dēlu. Esmu arī ļoti daudz uzzinājis par sevi. Neviens no mums nav perfekts, bet ikviens var kļūt labāks. Šī programma man tajā ir palīdzējusi, un ticu, ka palīdzēs arī Tev!"

"Šis ir vērtīgākais, ko līdz šim esmu lasījusi, dzirdējusi un mācījusies! Ja vien pievērsīsi lielu vērību, iegūsi gan praktiskus padomus, gan teorētiskus skaidrojumus un piedzīvosi acis atverošas atklāsmes."

"Ir patiesi noderīgi pārdomāt savu dzīvi, vidi un savas reakcijas dažādās situācijās, lai spētu koriģēt pašam sevi un dot savam bērnam visu to labāko."

"Apmācības ir par bērnu audzināšanu, bet īstenībā savā būtībā par Tevi – par Tavu patieso vērtību, mīlestību pret sevi un sava spēka apzināšanos! Lai Tev veicas šajā sevis meklēšanas ceļā!"

"Pats vērīgākais, manuprāt, bija darbs ar sevi, jo, tikai sakārtojot un dziedinot savu iepriekšējo pieredzi, ir iespējams kļūt par patiešām emocionāli veselīgiem vecākiem, kas audzina veselīgus bērnus. Man pašai ir 4 bērni. Biju pārsteigta, cik ļoti pozitīvu ietekmi uz manām attiecībām ar bērniem šī programma jau tagad ir atstājusi!"

Papildu resursi vecākiem

Fonda "Plecs" "Facebook" profilā uzsākta rakstu sērija "VIP piezīmes", kurā fonds dalās ar dažādiem padomiem bērnu audzināšanā, kas iekļauti VIP programmā. Tāpat regulāri organizētas tiešsaistes sarunas ar dažādiem jomas ekspertiem par ārpusģimenes aprūpes un bērnu audzināšanas jautājumiem. "Plecs" misija ir sniegt atbalstu vecākiem un stiprināt ģimenes.