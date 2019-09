Foto: 2018. gada decembrī dzimušie mazuļi tiekas mammu rīkotā ģimenes dienā

Nav noslēpums, ka gaidību laiks un pēc tam mazuļa pirmie dzīves mēneši ir periods, kad mammas vienojas kopīgās sarunās. 2018. gada decembrī dzimušo mazuļu mammas, kas līdz šim "tikās" virtuāli, savstarpēji čatojot "Facebook" un "Whatsapp" grupās, sestdien, 21. septembrī, satikās dzīvē, lai aizvadītu rotaļām un nodarbībām pilnu dienu. Pa atslēgas caurumu sanākšanā iespēja ielūkoties arī portālam "Cālis".

Decembrēnu salidojumu organizēja trīs mammas – Liene Garbena, Baiba Jēkabsone un Sintija Kleinberga. Viņas piesaistījušas ne tikai atbalstītājus, kas palīdzējuši sagādāt atrakcijas mazuļiem un rotājumus telpai, bet arī uzaicinājušas nodarbību vadītājus, lai decembrēnu vecāki var uzzināt ko vērtīgu un jaunu. Kopumā Ķīpsalas izstāžu halles konferenču telpu piepludinājušas 45 ģimenes, kopā pulcējoties vismaz 140 cilvēkiem.

"Jau esot mazuļa gaidībās, tika izveidota decembrī dzimušo bērnu grupiņa, kur ir ap 360 jauno māmiņu, kas aktīvi dalās savā ikdienā un pieredzē, audzinot mazos decembrēnus. Jau ilgu laiku mammas sazinās gan "Facebook" vietnē, gan "Whatsapp", taču nekad nebija tikušās aci pret aci. Tad nu radās ideja uzrīkot lielo decembrēnu salidojumu," stāsta viena no organizatorēm Baiba Jēkabsone. Ideja lieliska, taču līdz realizēšanai bijis jānoiet ilgs un grūts ceļš.

Salidojumā animatore Saila Plociņa saliedēja vecākus jautrā iepazīšanās spēlē. Ģimenes ar bērniem izklaidēja arī iluzionists, bet fitnesa trenere Nika Linde, kura pati arī ir mamma, vadīja nodarbību par formas atgūšanu pēc dzemdībām. Bet sadarbībā ar Rīgas domes Labklājības departamentu klātesošie noklausījās lekciju par bērnu traumatismu.

"Pateicoties atbalstītājiem, mums bija iespēja izveidot saturīgu un kvalitatīvu pasākumu, kur jaunās ģimenes varēja vērot burbuļu šovu, mammas iedvesmoties no fitnesa treneres lekcijas, kā arī loterijā tikt pie vērtīgām atbalstītāju balvām. Pēc pasākuma saņēmām ļoti daudz labus vārdus un pateicību no decembrēnu māmiņām, kas ir labākais, ko mēs kā organizatores varējām sagaidīt. Tas noteikti nav pēdējais šāda veida pasākums, jo mēs pārliecinājāmies, ka var to paveikt, un noteikti to darīsim atkal, lai satiktos un veidotu jaunas draudzības arī turpmāk," atzina pasākuma organizatores.

Decembra mazuļu mammas arī ir pozitīvi pārsteigtas par lielo atsaucību no uzrunātajiem uzņēmumiem un atbalstītājiem, kas piekrituši iesaistīties jauno mammu avantūrā, pretī saņemot vien "paldies". Savu artavu snieguši "Piku.lv", "Happy Latvija", "Smalkais muslis", "Kutt baby", "Vikrem.lv", grāmatas "Saulesrūķis" autore, fotogrāfe Diāna Mickēviča, "Līksmotava" un daudzi citi, bet Rīgas Domes Labklājības departaments sniedzis atbalstu ar informatīvajiem materiāliem.