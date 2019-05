Foto: 300 bērni un jaunieši sacenšas par labākā titulu robotikas čempionātā

292 ātrākie un spēcīgākie pašizgatavotie roboti no visas Baltijas sestdien, 11. maijā, pierūcināja Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un telekomunikāciju fakultāti, kur norisinājās 12. Latvijas Robotikas čempionāta noslēdzošais posms. Cīņas arēnās, trasēs un labirintos tika noskaidroti šī gada labākie robotu būvētāji.

Viskuplāk pārstāvēta bija "Lego sumo" kategorija, kur par uzvaru cīnījās 113 roboti. Šajā disciplīnā divi roboti cenšas izstumt viens otru no apaļa cīņas laukuma. 1.- 5.klašu vecuma grupā kopvērtējumā uzvarēja Ivans Ribnikovs no Daugavpils komandas "AYE" ar robotu "AYE IR", savukārt 6.-12. klašu grupā triumfēja Otto Vaškevičs no Transporta un sakaru institūta (TSI) robotikas kluba ar "Grizzly".

Savukārt "Mini sumo" sacensībās piedalījās 44 roboti, no kuriem gandrīz puse bija viesi no Lietuvas. Skolēnu konkurencē par čempionu gan Rīgā, gan kopvērtējumā kļuva Pirmās programmēšanas skolas pārstāvis Dzintars Straupe ar robotu "Sum0", bet amatieru konkurencē uzvarēja Aleksandrs Tikačovs no Robotu Skolas ar "Skorpionu".

"Līnijsekotāju" sacensībās, kur autonomiem robotiem pēc iespējas ātrāk un precīzāk jāizbrauc sarežģītas trases, sekojot melnai līnijai, skolēnu grupā čempionāta kopvērtējumā uzvarētāja laurus plūca Lauris Šmeiksts no Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas ar "Vektoru", bet amatieru konkurencē visizveicīgākais bija šīs pašas komandas pārstāvja Vladimira Birjukova izgatavotais "Noname". Turpretim "Lego līnijsekotāju" konkurencē labākais bija Kirila Ivanova "Blitz" no "TSI" robotikas kluba.

Pirmo reizi robotikas čempionātā norisinājās atsevišķi disciplīna pašiem jaunākajiem censoņiem – "Uzbūvē savu robotu". Šajā disciplīnā bērni no Rīgas skolām sacensību atmosfērā apguva pirmās iemaņas robotu būvē un programmēšanā.

Kopumā 12. Latvijas Robotikas čempionāta piecos posmos piedalījās teju 500 robotu. Visu posmu rezultātus un kopvērtējuma tabulas var aplūkot šeit.

Pateicoties mērķtiecīgam darbam robotikas pulciņu skolotāju sagatavošanā un robotikas popularizēšanā, aizvien vairāk bērnu visā Latvijā var nodarboties ar robotu konstruēšanu. Bērniem ir interese par robotiku un elektroniku, jo īpaši šādā aizraujošā, saprotamā formā, kā robotu būvēšana. Par to liecina aizvien kuplākais Latvijas Robotikas čempionāta dalībnieku pulks un degsme, ar kādu skolēni cenšas uzlabot savus lolojumus. Līdz šim Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības (LETERA) ir apmācījusi 150 jaunus robotikas pulciņu skolotājus visā Latvijā un darbs turpinās. Tuvākajā nākotnē ir plānots sagatavot vēl 300 pasniedzējus.