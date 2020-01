Foto: Amizantas tēta karikatūras, gaidot otro bērniņu ģimenē

Ikvienam pārim bērniņa gaidīšana ir satraucošs un brīnumains laiks. Taču grūtniecību ģimenē vēl īpašāku padara, ja gaidāms otrais bērniņš. To pierāda arī mākslinieka Džonatana Džuī karikatūras, kurās viņš amizanti un atklāti parāda savas ģimenes dzīves ainiņas par to, kā tiek gaidīts ģimenes papildinājums – sākot pat no grūtniecības testa pirkšanas.

Par karikatūristu un tēti Džonatanu Džuī jau rakstījām pērn – mākslinieka ģimenē jau aug puisēns Baobao, kura iedvesmots, viņš sācis atainot dzīvi ar mazuli asprātīgos zīmējumos ar trāpīgiem parakstiem. Senākas karikatūras un plašāku informāciju par Džuī vari lasīt šajā "Cālis" rakstā. Citas mākslinieka karikatūras var aplūkot viņa "Instagram" profilā "@jonajooey". Džuī saviem sekotājiem atklājis, ka Baobao būs lielais brālis māsiņai.

Lūk, ieskats, cik tad raibi iet Džuī ģimenei, kamēr viņi gaida pasaulē ierodamies jaunāko atvasi!

Atklājot cilvēkiem, ka mums būs vēl viens mazulis.

Ko saka normāli cilvēki:

– Apsveicu!

– Es par jums ļoti priecājos!

Ko teica mans tētis un mamma:

– Labs darbiņš!

– Paldies! Es tevi mīlu!

Reakcija uz jauno bēbīti.

Pirmā fāze:

– Baobao, mums būs bērniņš. Tu būsi lielais brālis.

– Okej.

Otrā fāze:

– Vai bēbītis var iznākt paspēlēties?

Trešā fāze:

– Es gribu dalīt frī kartupelīšus, šūpoles un ūdeni ar bēbīti… bet mums vajadzēs divus kečupiņus.

Ilgākās 30 sekundes mūžā.

Gaidot, vai tava personīgā dzīve ir beigusies.

Kad video pārtrūkst aizraujošākajā brīdī.

Kad parādās seksa aina, kamēr skaties filmu kopā ar vecākiem.

Gaidot, lai zinātu, cik lielās nepatikšanās ar sievu esi.

– Kad bēbītis būs klāt, mēs to tīsim autiņā. Gluži kā burito!

– Es esmu prošuto! Sveiks, bēbīt!

"Ak, dievs! Visas šīs mantas tikai vienam bērnam. Kā mēs panesīsim visu, kad būs divi?"

Bērna dzimuma atklāšana.

Ar pirmo bērnu:

– Vai mums atstāt to kā pārsteigumu?

– Varbūt sarīkot dzimuma atklāšanas ballīti?

Ar otro bērnu:

Īsziņa viedtālrunī no sievas: "Mums būs meitene."

– Hei, Baobao, tev būs mazā māsiņa!

Pēc minūtes…

– Vai viņiem ir frī kartupeļi "Din Tai Fung" (restorāns, uz kurieni dodamies)?

– Tagad, kad esmu stāvoklī, mani mati ir tik jauki!

– Aha.

– Mīļais! Mani mati ir tik jauki šobrīd…

– Forši…

– Nespēju noticēt, cik mani mati ir jauki…

– Jā.

– Es jūtos sūdīgi.

– Vismaz tavi mati ir jauki.

24 stundu mamma – nav miera ne mirkli.

Mana sieva.

Nav stāvoklī – seksīga.

5. grūtniecības mēnesī – seksīga.

9. grūtniecības mēnesī – joprojām seksīga.

2020. gada apņemšanās.

Baobao:

1. Sagaidīt mazo māsiņu.

2. Palīdzēt mammai ar māsiņu.

3. Apciemot katru metro pieturu.

4. Pieveikt "Super Mario" līmeni pašam.

Tētis:

1. Izdzīvot.