Foto: Bārbija ratiņkrēslā un iecienītāko multeņu varoņi – ASV izrāda rotaļlietu jaunumus

No 16. līdz 19. februārim Ņujorkā, ASV, vairāk nekā 30 000 starptautiska līmeņa spēļu ekspertiem bija iespēja aplūkot tūkstošiem jaunu un oriģinālu rotaļlietu, kas tiks laistas pārdošanā 2019. gadā.

Ražotāji, investori, izplatītāji, importētāji, mazumtirgotāji un citi rotaļlietu nozares eksperti no vairāk nekā 100 dažādām pasaules valstīm piedalījās "The Toy Asosociation" rīkotajā izstādē "Toy Fair", lai apskatītu jaunākās rotaļlietas, galda spēles un jauniešu izklaižu trendus. Izstādes teritorija bija aptuveni septiņu futbola laukumu lielumā un tā visa bija noklāta ar rotaļlietu un apmeklētāju burzmu.

Lai palīdzētu izstādes apmeklētājiem atrast meklēto, rotaļlietas tika iedalītas vairākās kategorijās – piedzīvojumu spēles, spēles, kas saistītas ar mākslu un rokdarbiem, lelles, izglītojošās rotaļlietas un rotaļlietas, ar kurām var spēlēties ārā.

Izstādē savus unikālos un neredzētos darbus izrādīja arī 200 kompānijas, kuras nekad iepriekš nebija piedalījušās "The Toy Association" rīkotajā pasākumā.

"Toy Fair" tika izrādītas jaunākās lelles no meiteņu iecienītās Bārbiju kolekcijas, tāpat izstādē bija atrodamas arī "Betmens", "Ledus sirds" un citu multfilmu varoņu atveidotas rotaļlietas. "Toy Fair" bija apskatāma arī Bārbija ratiņkrēslā, par kuru vairāk vari izlasīt šajā rakstā. Bet zemāk vari apskatīt, kādas vēl rotaļlietas tuvākajā nākotnē varēsi redzēt veikalu plauktos. Iespējams, kāda no tām iekaros Latvijā pirktāko rotaļlietu topu, gluži kā to ir sasnieguši spineri, kendamas un citi bērniem un jauniešiem aktuāli laika kavēkļi.

