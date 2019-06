Foto: Bērnu dzīve Indijas graustu rajonos un laukos latviešu fotogrāfa acīm

Dāvanas tika nogādātas Kalkutas sešos graustu rajonos un lauku ciematos līdz pat 100 kilometriem attālumā no pilsētas. "Katrs no graustu rajoniem, kuru apmeklējām, bija ar atšķirīgām iezīmēm un dažādu nabadzības pakāpi, bet tiem visiem kopīga bija dzīvojamo telpu ārkārtīga šaurība un apkārtnes piesārņojums," viņš stāsta. "Tur lietas, kuras mums ir pašsaprotamas – tualete, tīrs dzeramais ūdens, ēdiens pietiekamā daudzumā, skola – daudziem ir neaizsniedzams sapnis." Kādā no rajoniem, kurā tika izdalītas arī akcijas "Zvaigzne Austrumos" laikā sagādātās dāvanas, tikai četri no tur dzīvojošajiem aptuveni 200 bērniem mācās skolā.

Tāpat fotogrāfs piebilst, ka šajos rajonos bērni ir pakļauti arī lieliem drošības un veselības riskiem. Piemēram, viena no lielākajām problēmām ir cilvēktirdzniecība. Nereti bērnu pārdod paši vecāki – apmaiņā pret 100 līdz 200 dolāriem. Arī Andra Sproģa fotogrāfijās redzamie bērni ir pakļauti šādam riskam.

Arī telpu šaurība un pārapdzīvotība ir milzīga problēma. Piemēram, šajā aptuveni 20 kvadrātmetrus lielajā telpā dzīvo jaunie vecāki kopā ar vēl vienu pieaugušo. Sproģis atklāj, ka aptuveni 90 procenti ģimeņu graustu rajonos mitinās vienā istabā.