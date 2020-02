Foto: Harijs Poters, sniegavīrs Olafs un Salātlapiņa – katra grūtniecības nedēļa cita varoņa tēlā

Grūtniecība sievietes dzīvē ir tas laiks, kad gribas justies īpaši skaistai un priecāties par savām aprisēm, kurās mājo mazulis, kurš pavisam drīz nāks pasaulē. Nereti topošās mammas izvēlas katru grūtniecības nedēļu īpaši iemūžināt, parādot, kā aug viņu grūtnieces puncis. Jaunā māmiņa Greisa Navaro katru grūtniecības nedēļu izvēlējās atzīmēt īpaši radoši, ietērpjoties dažādos viņai mīļos popkultūras tēlos, un ar košajām fotogrāfijām dalīties sociālajā lietotnē "Instagram".

Greisa ir fotogrāfe un nu jau jaunā māmiņa no Orlando, Floridas štatā ASV, kura, tāpat kā citas mammas visā pasaulē, izvēlējās dalīties ar savas grūtniecības spilgtākajiem brīžiem sociālajos tīklos. Jau grūtniecības sākumā viņa zinājusi, ka vēlas īpaši atzīmēt katru grūtniecības nedēļu, bet sākotnēji nav bijusi droša, kā. "Es lejupielādēju dažas lietotnes, kas ziņo par augošā mazuļa izmēriem konkrētā nedēļā, un kādu dienu pamanīju, ka tās nedēļas dārzenis, kas vienlīdzīgs bērniņa lielumam, ir biete. Kā liela seriāla "Ofiss" fane, uzreiz iedomājos par Dvaitu un nolēmu izveidot nedēļas progresa bildi viņa veidolā," vietnei "Popsugar" atklāja Greisa.

Sākotnēji Greisa nav domājusi šādi uzskaitīt katru grūtniecības nedēļu, taču, pateicoties sociālo tīklu lietotāju sirsnīgajai attieksmei, viņa iesākto turpinājusi. Šādi Greisa atzīmēja 28 no 40 grūtniecības nedēļām, līdz bija pienācis laiks dzemdībām un satikties ar skaistu un veselīgu mazulīti.

Greisa ir liela Harija Potera un Disneja studijas filmu cienītāja, tāpēc tikai saprotami ir tas, ka arī grūtniecības nedēļas uzskaitē viņa ietērpusies dažādos tēlos, kas kļuvuši par daļu no popkultūras, vēsta "Bored Panda". Lūk, dažas fotogrāfijas ar Greisas iejušanos Harija Potera, Vinnija Pūka, sniegavīriņa Olafa no filmas "Ledussirds", Salātlapiņa no multfilmas "Sapinušies" un citos tēlos.

Greisa kā Dvaits no seriāla "Ofiss".



15. nedēļa – Sniegbaltīte.



16. grūtniecības nedēļa – Harijs Poters.



21. grūtniecības nedēļa – sniegavīrs Olafs no multfilmas "Ledussirds".



27. nedēļa – Salātlapiņa no multfilmas "Sapinušies".



Par Vinniju Pūku Greisa pārtapa 29. nedēļā.



Citus attēlus ar Greisas Navaro grūtniecības nedēļu uzskaiti attēlos vari redzēt viņas "Instagram" profilā.