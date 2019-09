Foto: Latvijas apģērbu zīmols debitē Londonas bērnu modes nedēļā

Ar vērienu aizvadīta Londonas bērnu modes nedēļa "Mini mode", kurā pārstāvēti bērnu modes zīmoli no visas pasaules. Dalībnieku vidū pārliecinoši debitēja arī Latvijā radītais bērnu apģērbu zīmols "Rock and Mouse".

"Rock and Mouse" modes nedēļas ietvaros prezentēja divas kolekcijas – 2020. gada vasaras kolekciju "Mazais atpūtnieks" (Little Voyager) un rudens-ziemas kolekcija "Mazais dumpinieks" (Little Rebel).

Gluži kā iepriekšējās, arī šajās "Rock and Mouse" kolekcijās galvenais akcents tika likts ērtumu un košām apdrukām. Apģērbu modeļi radīti ar domu, lai tie kļūtu par pašu mazāko valkātāju mīļāko apģērbu! "Nākošās vasaras kolekcija "Mazais atpūtnieks" ir par piedzīvojumiem, ļaušanos mirklim un skaistu atmiņu radīšanu – to ir iedvesmojusi Latvijas vasara pie dabas – jūra, smiltis un pļavas", stāsta zīmola izveidotāja Ieva Trumpekoja. Savukārt rudens-ziemas kolekcija ir urbānās vides, grafiti un bērnu zīmējumu iedvesmota. Tās vieno pamanāmas audumu apdrukas, kas radītas sadarbībā ar māksliniecēm Elīnu Zelču un Aismu Valteru, funkcionāls un mazliet roķīgs dizains.

Trumpekoja atklāj, ka modes zīmolā gaidāmas patīkamas izmaiņas, kas priecēs daudzus vecākus. "Līdz šim mūsu piedāvājumā bija apģērbi un aksesuāri bērniem no dzimšanas līdz aptuveni sešu gadu vecumam, bet tuvākajā laikā piedāvājumu paplašināsim un piedāvāsim arī lielākus izmērus – līdz pat desmit gadu vecumam", viņa stāsta. Tāpat zīmola nākotnes plānos ir eksporta paplašināšana un jaunu tirgu iekarošana, protams, neaizmirstot arī par pašmāju apģērba valkātājiem.

Zīmols radies 2016. gadā kā dizaineres Ievas Trumpekojas neliels, mazās meitiņas iedvesmots, projekts. Pa šo laiku zīmols ir audzis kopā ar Ievas ģimeni, un nu jau četru bērnu mamma Ieva nav atmetusi savu vēlmi "Rock and Mouse" padarīt par starptautiski atpazīstamu bērnu modes zīmolu. Katra kolekcija sākas ar ideju – zīmējot un skicējot ar roku, vēlāk jau radot no tā zīmola unikālās apdrukas, drukājot un izvēloties audumus, kā arī izstrādājot jaunus modeļus.