Foto: Mamma izmanto picas šķēles, iemūžinot sava bērna dzīves pirmos 12 mēnešus

Bērna pirmo divpadsmit mēnešu iemūžināšana vecāku starpā kļūst aizvien populārāka. Mammas un tēti lauž prātus par to, kā viņu atvases pirmā dzīves gada foto padarīt unikālus un atmiņā paliekošus. Fotogrāfe un divu dēlu mamma Danija Lī nolēma sava jaunākā dēla Lorenzo pirmos 12 mēnešu iemūžināt blakus picas šķēlēm, pielīdzinot to skaitu viņa vecumam.

Pirmajā bērna dzīves gadā viņa ķermenis strauji mainās – bērns paliek aizvien lielāks, viņam sāk augt matiņi un zobiņi, mazais sāk smaidīt, velties un darīt vēl daudzas citas lietas. Taču, esot viņam blakus ik dienas, ir grūti novērot šīs pārmaiņas, sevišķi mammām, kuras bērna dzīves pirmajā gadā ir ar viņu ik uz soļa. Lielisks veids, kā iemūžināt sava bērna pirmos dzīves 12 mēnešus, ir katru mēnesi uzņemt vienu bildi ar viņu. Tas palīdzēs pēc pāris gadiem ieslīgt patīkamās atmiņās par to, cik nu jau tavs pieaugušais bērns bijis mazs un jauks, bet arī ļaus ieraudzīt to, kā viņš mainījās un attīstījās. Visnotaļ arī pats foto redzamais varonis pēc vairākiem gadiem būs pateicīga par šo ideju un iespēju redzēt sevi augam un attīstāmies.

Arī Danija Lī ir viena no māmiņām, kura nolēma, ka uzņemt bildes no sava dēla dzīves pirmajiem 12 mēnešiem ir lieliska ideja. Viņa, gluži kā lielākā daļa vecāku, vēlējās nākt klajā ar oriģinālu ideju. Danija nolēma iemūžināt dēla pirmo dzīves gadu, pielīdzinot viņa vecumu picas šķēlēm. Kā viņa pati atzīst, idejas autore patiesībā ir viņas mamma: "Kad mēs ar mammu kopīgi prātojām par dažādām idejām, kā šos foto uzņemt, viņa ieminējās, ka fotoattēlos noteikti jāiesaista kaut kas saistīts ar Itāliju, jo dēla vārds ir oriģināli nācis no šīs valsts," portālam "Bored Panda" atklāj Danija. "Man prātā uzreiz ienāca vairākas idejas, taču viens bija skaidrs, ka apvienot dēla fotografēšanu ar pusdienām būtu lieliski. Tā mēs arī darījām."

View this post on Instagram A post shared by Dani Leigh (@danileighphotography) on Feb 22, 2019 at 11:10am PST

Katru mēnesi Danija uzņēma bildes, kur viņas mazais redzams, guļot blakus tik picas šķēlēm, cik mēnešus viņš ir pavadījis uz šīm zemes. Picas šķēļu skaits norāda uz mazuļa vecumu. Ja attēlā redzama viena šķēle, tas nozīmē, ka Danijas dēlam šī foto uzņemšanas laikā bija viens mēnesis, ja divas, tad divi utt.

View this post on Instagram A post shared by Dani Leigh (@danileighphotography) on Feb 15, 2019 at 9:14am PST

Lorenzo mamma atklāj, ka katru mēnesi ģimene ir izvēlējusies atšķirīgu picu – vienu mēnesi tā ir bijusi četru sieru pica, otru veģetārā, bet vēl citu mēnesi havajiešu. Danija stāsta, ka picu izvēlē priekšroka bija Lorenzo trīsgadīgajam brālim Čārlijam: "Mēs izvēlējāmies savu mīļāko picēriju un ļāvām mūsu trīsgadīgajam dēlam izvēlēties to picu, kas viņu visvairāk uzrunā. Tikai trīs reizes visa gada laikā mēs ļāvām paši sev izvēlēties vēlamo picas garšu." Danija smejoties stāsta, ka šis foto projekts ir palīdzējis ne tikai iemūžināt dēla pirmo dzīves gadu, bet arī nogaršot picas, kuras, iespējams, viņa nekad nepasūtītu. Tagad ģimenes ierastajam picu sarakstam ir pievienojusies arī pica ar vistu un bārbekjū mērci.

View this post on Instagram A post shared by Dani Leigh (@danileighphotography) on Feb 16, 2019 at 2:54pm PST

Lorenzo mamma raksturo kā ļoti pozitīvu, nemitīgi smaidīgu un enerģētisku mazuli. "Man šķiet, ka viņš ļoti daudz mācās no sava vecākā brāļa, kurš gluži tāpat ir ļoti smaidīgs un patiesi jauks bērns," stāsta Danija.

View this post on Instagram A post shared by Dani Leigh (@danileighphotography) on Jan 16, 2019 at 9:59pm PST

"Šis Lorenzo dzīves gads man visvairāk paliks atmiņā ar to, cik ātri tas pagāja," atzīst Danija. "Es zinu, ka dažreiz dienas ar mazajiem liekas nebeidzami garas, taču tajā pašā laikā es paspēju tikai nomirkšķināt acis līdz Lorenzo jau ir gadu vecs." Šī iemesla dēļ divu dēlu mamma atgādina vecākiem, ka laiks, kad tavs bērns būs mazs, paies vēja spārniem, tāpēc izdzīvo to, kamēr tev vēl ir tāda iespēja. Tāpat sieviete iedrošina uzņemt daudz bilžu, kurās redzami tavi bērni, tas kā viņi aug, attīstās un pilnveidojās. Tās būs lieliskas atmiņas ne tikai tev, bet arī viņiem.

View this post on Instagram A post shared by Dani Leigh (@danileighphotography) on Nov 22, 2018 at 9:54am PST

Placement code for key after_article not found.

Placement code for key m_after_article not found.